टेक इंडस्ट्री में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और OPPO ने इस सेगमेंट में एक बड़ा कदम उठाते हुए Find N5 को लॉन्च कर दिया है. यह फोन न सिर्फ अपने अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन बल्कि दमदार बैटरी, लेटेस्ट AI फीचर्स और पावरफुल प्रोसेसर के लिए भी चर्चा में है. Find N5 को दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन कहा जा रहा है, जिसने Honor Magic V3 को पीछे छोड़ दिया है. फोल्ड होने पर यह सिर्फ 8.93mm और अनफोल्ड होने पर 4.21mm का है, जो इसे अल्ट्रा-पोर्टेबल बनाता है. आइए जानते हैं इस इनोवेटिव स्मार्टफोन की खासियतें.

पतला लेकिन दमदार

Oppo Find N5 सिर्फ पतला ही नहीं, बल्कि डिस्प्ले क्वालिटी और डिजाइन के मामले में भी लाजवाब है.

कैमरा

Hasselblad ब्रांडिंग लेकिन थोड़ा समझौता. Find N5 में Hasselblad ट्यून कैमरा सिस्टम दिया गया है, लेकिन कुछ स्पेक्स में कटौती देखने को मिली है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस – पावर और AI का परफेक्ट कॉम्बो

Reasons to get excited about the #OPPOFindN5 👇#SlimYetPowerful