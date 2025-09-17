Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

Stock Market: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? कौन से लोग जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान करते हैं?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

निकट भविष्य में इंटरनेट पर सबसे बड़ा बदलाव उम्र की पुष्टि से जुड़ा है. जहां पहले लोग सिर्फ एक बॉक्स में टिक करके कहते थे कि वे 18 वर्ष से ऊपर हैं, अब वह तरीका पर्याप्त नहीं होगा...

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 17, 2025, 12:14 PM IST

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक खबर चर्चा का विषय है. 'ऑफकॉम' ने बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के लिए नए कड़े नियम लागू कर दिए हैं. खासतौर पर उन वेबसाइट्स के लिए, जो वयस्क सामग्री जैसे पोर्नोग्राफी दिखाती हैं. अब उन्हें अपने प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की उम्र की पुष्टि करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एल्गोरिदम बच्चों को हानिकारक कंटेंट न दिखाएं. अगर उनकी नीति कहती है कि ऐसी सामग्री प्रतिबंधित है, तो उन्हें उसे प्रभावी ढंग से लागू करना होगा.

अब क्या-क्या बदलने वाला है?

बता दें कि निकट भविष्य में इंटरनेट पर सबसे बड़ा बदलाव उम्र की पुष्टि से जुड़ा है. जहां पहले लोग सिर्फ एक बॉक्स में टिक करके कहते थे कि वे 18 वर्ष से ऊपर हैं, अब वह तरीका पर्याप्त नहीं होगा. वेबसाइट्स को उपयोगकर्ता की उम्र का सही तरीके से सत्यापन करना होगा.

यह भी पढ़ें- आपका फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया? ये आसान स्टेप्स आजमाकर तुरंत जानें

उम्र सत्यापन के तरीके

बताया जा रहा है कि उम्र का सत्यापन क्रेडिट कार्ड के अलावा पहचान पत्र से किया जाएगा इसके अलावा  AI का इस्तेमाल कर  चेहरा पहचानकर उम्र का अनुमान लगाने का प्रयास होगा। 

क्या है फेस एज एस्टिमेशन ?

यह तकनीक चेहरे की पहचान से अलग है. फेस रिकग्निशन किसी व्यक्ति की पहचान करता है, जबकि फेस एज एस्टिमेशन सिर्फ उम्र का अनुमान लगाता है. इसमें चेहरे की हड्डियों, त्वचा और अन्य उम्र से जुड़े संकेतों का विश्लेषण करके यह तय किया जाता है कि व्यक्ति 18 साल से बड़ा है या नहीं.

यह भी पढ़ें- ATM से पैसे निकलते वक्त कैश अटक जाए तो न हों परेशान, इन आसान तरीकों से मिलेगा रिफंड

नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

ऑफकॉम ने कहा है कि जो साइट्स नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. कहा जा रहा है कि इसमें 18 मिलियन पाउंड या 10% तक का वार्षिक राजस्व का जुर्माना शामिल है. वहीं कुछ एक गंभीर मामलों में यूके में साइट को बंद भी किया जा सकता है. तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं कि नए बदलाव बच्चों को सुरक्षित रखेंगे. कई सालों से बच्चों को बिना किसी रोकटोक ऐसे कंटेंट तक पहुंच मिल रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. अब इसे बदलने का समय आ गया है.

क्या ये नियम असर करेंगे?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नियम हर बच्चे को वयस्क सामग्री देखने से पूरी तरह नहीं रोक सकते, लेकिन इससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें ऐसी सामग्री गलती से न दिखे. कहा ये भी जा रहा है कि, अक्सर बच्चे खुद खोजकर नहीं, बल्कि गलती से ऐसे कंटेंट तक पहुंचते हैं. स्क्रॉल करते हुए अचानक ऐसी चीज़ दिख जाती है, जो उनके लिए डरावनी और परेशान करने वाली हो सकती है.  इसलिए ये नियम बच्चों को अनचाही सामग्री से बचाने में मदद करेंगे.'

कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म बदलाव कर रहे हैं?

कई बड़ी कंपनियों जैसे यूके की सबसे बड़ी पोर्न साइट Pornhub, लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Discord और Reddit और डेटिंग ऐप Grindr ने पहले ही इन नियमों को अपनाने का एलान कर दिया है. ज्ञात हो कि Reddit पहले ही सेल्फ-हार्म, आत्महत्या और पोर्नोग्राफी जैसी सामग्री पर उम्र सत्यापन लागू कर चुका है.

क्यों जरूरी है ये बदलाव?

जिक्र फायदों का हुआ है तो बताते चलें कि इससे बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाना, अनुचित सामग्री के अनचाहे एक्सपोज़र को रोकना, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना,  सुरक्षित डिजिटल दुनिया की ओर कदम बढ़ाना शामिल है. बहरहाल जैसे शराब खरीदने से पहले उम्र की पुष्टि जरूरी होती है, वैसे ही अब इंटरनेट पर सामग्री देखने से पहले उम्र सत्यापन आवश्यक माना जा रहा है. यह बदलाव तकनीकी होने के साथ-साथ सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कदम है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे
Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की
इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE