Nothing vs Google Pixel 6a: नथिंग और पिक्सल की जंग में किसका पलड़ा भारी और पिक्सल को क्यों कहा जा रहा Over Priced 

डीएनए हिंदी: दो लोकप्रिय फोन्स (Nothing vs Google Pixel 6a) जिनका पिछले लगभग दो वर्षों से इंतजार हो रहा था इन दोनों ही फोन्स को लेकर लोगों के मन में काफी उत्सुकता थी लेकिन एक फोन ने जहां लोगों को काफी निराश किया है तो दूसरी ओर एक नई कंपनी का फोन फीचर के मामले में एंड्रायड के जनक यानी Google को टक्कर दे रहा है. यह टक्कर Nothing Phone 1 और Google Pixel 6A के बीच की है जिसमें गूगल नथिंग के मुकाबले ज्यादा पैसे वसूल रहा है लेकिन फीचर्स के मामले में नथिंग के आगे फिसड्डी साबित हो रहा है.

क्या है नथिंग की खासियतें

Nothing vs Google Pixel 6a में सबसे पहले बात नथिंग की करें तो नथिंग फोन में फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्टज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा फोन में स्नैपड्रैगन का 778जी प्रोसेसर लगा है और फोन में 50-50 मेगापिक्सल के कैमरे दिए है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है.

Nothing Phone 1 फोन एंड्रायड 12 के साथ आता है जिसमें अगले तीन एंड्रायड वर्जन के अपडेट भी आएंगे. वहीं कीमत की बात करें तो फोन तीन वर्जन में आता है जिसकी कीमत करीब 32 हजार से 38 हजार तक की हैं. ऐसे में मिड और प्रीमियम रेंज में यह अन्य स्मार्टफोन्स से काफी बेहतरीन या कहा जाए कि अन्य सभी से आगे माना जा रहा है.

इस डेढ़ दिन 20 हजार रुपये सस्ता Iphone 13 पाने का मौका, यहां जानें पूरी ​डील

Google Pixel 6A की खासियतें

वहीं Nothing vs Google Pixel 6a में बात अगर Google Pixel 6a की करें तो आपको इसमें टेंसर चिप लगी है जो कि गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम कर करता है. फोन में 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे दिए गए है जबकि 32 मेगापिक्सल के कैमरे लगे हैं. फोन में स्टॉक एंड्रायड के साथ आता है. हालांकि फोन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी पहले लॉन्च हुआ था और चिप शाॉर्टेज की वजह से पहले नहीं लॉन्च हो पाया था.

इस फोन में LPDDR 5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है. फोन में Amoled डिस्प्ले दिया है. Pixel 6a की आधिकारिक कीमत 43,999 रुपये है. प्री-बुकिंग के दौरान आप इस फोन को 39,999 रुपये में खरीद सकेंगे. खास बात यह है कि फोन ग्लोबल वेरिएंट का है और इसलिए आपको स्टॉक एंड्रायड का पूरी दुनिया लिहाज से ही एक्सपीरियंस मिलेगा.

आज से Flipkart पर शुरू होगी Nothing Phone 1 की सेल, जानिए कैसे करेंगे बुकिंग

आखिर क्यों आगे है नथिंग

आज के दौर में लगे सभी स्मार्टफोन में डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट करीब 120 और कम से कम 90 हर्ट्ज का तो होता ही है और इस दौरान भी 40-45 हजार की रेंज में गूगल अपने यूजर्स को 60 हर्ट्ज का साधारण डिस्प्ले दे रहा है और यह Google Pixel 6a के लिए कमी की बात है. दूसरी ओर फोन वियतनाम से भारत में आयात कर के बेचा जा रहा है जिससे फोन की कीमत बढ़ी है. फोन भारत में 6 जीबी रैम और 128 जीबी के एक स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और यह आज के दौर में यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका ही है. ऐसे में भारतीय यूजर्स इतने विलंब के बाद भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है.

वहीं नथिंग की बात करें तो नथिंग फोन 1 30 से 40 हजार के बीच सबसे बेहतरीन फोन माना जा रहा है क्योंकि इसमें कंपंनी ने फीचर्स के साथ कोई समझौता नहीं किया है. एक कमी जो फोन के प्रोसेसर को लेकर है. उसकी खास बात यह है कि कंपनी 778G प्रोसेसर इसलिए दिया है क्योंकि वो कम पैसों में वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी देने की सोच के साथ आगे बढ़ी थी.

अगर आप भी बेचने वाले हैं अपना पुराना स्मार्टफोन तो ध्यान रखें ये अहम बातें

निश्चित तौर पर गूगल एंड्रायड फोन का मास्टर है और Google Pixel 6A एक बेहतरीन फोन है लेकिन अहम बात यह है कि फोन में कुछ ऐसे जरूरी फीचर्स, जो आज के दौर में आवश्यक हैं वो नहीं दिए गए हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले हैं. इसके बावजूद कंपनी ने फोन की कीमत बढ़ाई हैं जो कि ओवर प्राइस्ड फील होती है. दूसरी ओऱ अगर 30-40 हजार रुपये की रेंज के किसी भी फोन्स से कंपेयर करें तो नथिंग सबसे आगे निकलता है और कंपनी तीन साल के मेजर सॉफ्टवेयर के अपडेट का वादा भी कर रही है. ऐसे में यह फोन ज्यादा बेहतरीन मानी जा रही है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.