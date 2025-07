Nothing Phone 3 लेने का है प्लान? 12 जुलाई को मिलेगा स्पेशल चांस, ये कर लिया तो 22 हजार रुपये का हेडफोन मुफ्त में मिलेगा

Nothing Phone 3 की रिटेल बिक्री 15 जुलाई से शुरू होने वाली है. अगर आप नथिंग के इस फ्लैगशिप फोन को सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 12 जुलाई को कंपनी के ड्रॉप इवेंट में हिस्सा लेकर आप ये फोन खरीद सकते हैं.

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन Nothing 3 की बिक्री भारत में 15 जुलाई से शुरू होने वाली है. सेल शुरू होने से पहले कंपनी ने एक ड्रॉप इवेंट का आयोजन किया है. ड्रॉप इवेंट यानी वो इवेंट जिसमें कंपनी लिमिटेड नंबर में नथिंग फोन 3 लॉन्च करेगी, यूज़र इसे खरीद पाएंगे और असल रिलीज़ से पहले उसका हैंड्सऑन एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे. यह इवेंट 12 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है. ड्रॉप इवेंट में फोन खरीदने वाले पहले 100 ग्राहकों को Nothing Headphone 1 मुफ्त में दिया जाएगा. यह हेडफोन Nothing Phone 3 के साथ ही लॉन्च किया गया था और भारत में इसकी कीमत 21,999 रुपये है.

Nothing Phone 3 Drop Event: Offers

यह ड्रॉप इवेंट बेंगलुरु के यूबी सिटी में शाम सात बजे शुरू होगा.इस इवेंट में पहले आओ, पहले पाओ बेसिस पर एंट्री मिलेगी. ग्राहकों के लिए रिफ्रेशमेंट और कॉफी का इंतज़ाम होगा. म्यूजिक और लाइट सिस्टम के साथ हाई एनर्जी माहौल रहेगा. इस इवेंट में फोन के सारे नए फीचर्स का हैंड्सऑन एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं. मार्केट में फोन की अवेलेबिलिटी से पहले इसे खरीदने का मौका यूजर्स को मिलेगा. इससे यूज़र्स को प्री-ऑर्डर की जहमत नहीं उठानी होगी और न ही वेट लिस्ट में इंतजार करना होगा. हले 100 ग्राहकों को फ्री में हेडफोन भी दिया जाएगा.

Nothing Phone 3: Display, Battery, Camera and other Features

नथिंग फोन 3 में 6.7 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले है. फोन के डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्ट किया गया है, वहीं बैक में रेगुलर गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है. इस फोन का हाईलाइट है Glyph matrix इंटरफेस है, जो इसके इस्तेमाल को स्मूद बनाता है. यह फोन स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है. फिलहाल फोन के दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं.

नथिंग फोन 3 में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम लगाया गया है. इसमें 50 मेगापिक्सल का OIS फीचर वाला वाइड सेंसर लगा है, 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस लगा है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस लगा है. कंपनी का कहना है कि इसकी 5500 mAh बैटरी एक बार फुल चार्ज होने के बाद दो दिन तक चलेगी.

Nothing Phone 3 Price

यह फोन दो रंगों में लॉन्च किया गया है. ब्लैक और व्हाइट. इस फोन के दो वेरिएंट उतारे गए हैं 12GB+256 GB और 16GB+512 GB. इनकी कीमत क्रमशः 79,999 रुपये और 89,999 रुपये है. बैंक और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के साथ फोन की इफेक्टिव कीमत और कम हो जाएगी. फोन का प्रीऑर्डर शुरू हो चुका है और 15 जुलाई से इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी. 15 जुलाई से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी.

