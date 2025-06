टेक-ऑटो

इन गाड़ियों में 1 जुलाई से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल-डीज़ल, लिस्ट में आपकी गाड़ी तो नहीं? जान लें नियम

No Fuel To Old Cars: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि एक्सपायर हो चुकी गाड़ियों को एक जुलाई से पेट्रोल-डीज़ल नहीं मिलेगा. अगर पेट्रोल पंप ऐसी गाड़ियों में फ्यूल भरते हैं तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.