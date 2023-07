New Year पर कंपनी दे रही है बड़ा डिस्काउंट, iPhone 14 Plus की खरीद पर होगी भारी बचत

iPhone 14 सीरीज के अब तक की सबसे लेटेस्ट सीरीज है और इस पर अब एक अच्छा खास ा डिस्काउंट मिल रहा है.

डीएनए हिंदी: नया साल शुरू हो गया है और अगर आप नए साल में एक बेहतरीन फोन खरीदना चाहते हैं और आईफोन के दीवाने है तो आपके लिए हमारे पास एक खास डील है. जानकारी के मुताबिक अभी iPhone 14 Plus देश भर के इमेजिन स्टोर्स पर 9,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है यह छूट iPhone 14 Plus के 128GB और 256GB, दोनों मॉडल पर उपलब्ध है.

खास बात यह है कि इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन स्टोर में जाना होगा. यह डिस्काउंट अभी आपको एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से की गई खरीदारी पर मिलेगा तो आखिर यह फायदा कैसे मिलेगा चलिए आपको बताते हैं.

बंपर ऑफर: मात्र 3999 रुपये देकर घर ले आएं Honda Active और Shine जैसे टू व्हीलर्स

बता दें कि iPhone 14 Plus के 128GB और 256GB मॉडल की कीमत 89,900 रुपये और 99,900 रुपये है. आप 3,000 रुपये के स्टोर डिस्काउंट और एचडीएफसी बैंक कार्ड पर 5,000 रुपये के इंस्टेंट कैशबैक के बाद 128GB मॉडल को 81,900 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं फोन का 256GB मॉडल 4,000 रुपये के इंस्टेंट स्टोर डिस्काउंट और 5,000 रुपये के इंस्टेंट कैशबैक के बाद 90,900 रुपये में उपलब्ध है. इसके अलावा, इस ऑफर में नो-कॉस्ट EMI का ऑफ्शन भी उपलब्ध है. ऐसे में आप इस फोन को किस्त में भी ले सकते हैं.

गौरतलब है कि एप्पल का यह iPhone 14 Plus अब तक की सबसे बड़ी बैटरी से लैस है. आपको बता दें कि ऐपल 5 साल बाद अपने फोन में 'Plus' सीरीज को वापस लाया है. आखिरी 'Plus' सीरीज, iPhone 8 Plus था जिसे साल 2017 में लॉन्च किया गया था. iPhone 14 Plus, 6.7 इंच के सुपररेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आता है.

कभी नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर, मात्र 999 रुपये में खरीदें 27,999 वाला Oppo F21 Pro

प्रोसेसर की बात करें तो यह ऐपल के अपने A15 बायोनिक प्रोसेसर पर चलता है. फोन तीन स्टोरेज ऑप्शन में आता है जिसमें 128GB, 256GB और 512GB वेरिएंट शामिल है.यह फोन अभी आपको ब्लू, स्टारलाइट, मिडनाइट ब्लैक, पर्पल और प्रोडक्ट रेड कलर ऑप्शन में मिलता है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.