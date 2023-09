Scorpio-N सनरूफ लीकेज पर VIDEO शेयर कर Mahindra ने दिया जवाब, आप भी जान लें VIRAL पोस्ट का सच 

डीएनए हिंदीः कुछ दिनों पहले महिन्द्रा स्कॉर्पियो-एन (Mahindra Scorpio-N) के सनरूफ से पानी लीक होने एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इसमें महिन्द्रा स्कॉर्पियो एन को पहाड़ी इलाके में एक वॉटरफॉल के नीचे खड़ा किया हुआ दिखाया गया है और इसके सनरूफ और रूफ-माउंटेड स्पीकर्स से पानी लीक होने का दावा किया गया था.

अब महिन्द्रा ने करीब एक सप्ताह बाद इसका जवाब देते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें पूरे घटनाक्रम को दोबारा दोहराया गया है गया है और यह दिखाया गया है कि वॉटरफॉल के नीचे आने के बाद महिन्द्रा स्कॉर्पियो-एन में पानी आता है या नहीं.

क्या था पूरा मामला

आपको बता दें कि अरुण पवार (Arun Panwar) नाम के एक यूट्यूबर ने 27 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें महिन्द्रा स्कॉर्पियो-एन के वॉटरफॉल के नीचे खड़ा करते ही उसमें पानी आते हुए दिखाया गया था. इसके साथ ही वीडियो में यह भी दिखाया गया था कि उसका सनरूफ बंद है लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर पानी आ रहा है. वीडियो में झरने का पानी रूफ पर फिक्स किये गए स्पीकर के साथ गाड़ी की अगली सीट पर गिरते हुए नजर आ रहा था.

Just another day in the life of the All-New Scorpio-N. pic.twitter.com/MMDq4tqVSS