सावधान! गुम हो गया मोबाइल तो फटाफट करें ये काम नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

प्रतीकात्मक फोटो

डीएनए हिंदीः आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है जिससे न सिर्फ हम कॉलिंग करते हैं बल्कि अपने ऑफिस से लेकर अन्य कामों को भी इसी से निपटाते हैं. ऐसे में यदि मोबाइल फोन खो जाए तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है. मोबाइल के खोने पर उसके खोने से ज्यादा उसमें सेव डेटा की टेंशन हो जाती है क्योंकि अगर फोन का डेटा किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है.

इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपने मोबाइल के खोने पर अपनाने की जरूरत है. इससे न सिर्फ आपके मोबाइल फोन के मिलने की उम्मीद है बल्कि आपके डेटा को भी बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं क्या है वो टिप्स...

ऐसे डिलीट करें खोए हुए मोबाइल से डेटा

अगर आपका मोबाइल खो गया है और आप उसमें मौजूद डेटा को रिमोटली यानी उसे दूर से ही डिलीट करना चाहते हैं तो किसी अन्य मोबाइल में उस आईडी को लॉगिन करें जो आपके खोए हुए मोबाइल में रजिस्टर्ड थी. इसके लिए iPhone यूजर्स iCloud.com पर जाकर Find My iPhone फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सलेक्टेड डिवाइस से डेटा डिलीट सकते हैं. इसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइस में Find My Device फीचर अपने आप चालू हो जाता है. इसकी मदद से आप आसानी से डेटा को डिलीट कर सकते हैं.

ऐसे ट्रैक करें अपना फोन

अगर आप Android यूजर हैं तो Find My Device और iPhone यूजर हैं तो Find My iPhone फीचर बेहद काम का हो सकता है. इन फीचर्स की मदद से आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं. लेकिन इससे आप डिवाइस लोकेशन तभी देख पाएंगे जब वो ऑन लाइन होगा और फोन का लोकेशन ऑन होगा. डिवाइस स्विच ऑफ होने पर आप find my device की मदद नहीं ले सकेंगे.

तुरंत बदले सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड

सोशल मीडिया अकाउंट्स की मदद से भी कई तरह के नुकसान किए जा सकते हैं इसलिए फोन के खोने के तुरंत बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट को दूसरे डिवाइस में लॉगिन करें और सभी पासवर्ड्स को बदल दें. इससे आपके सोशल मीडिया अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा.

फटाफट ब्लॉक करें सिम

किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मैसेज भेजा जाता है इसलिए तुरंत अपने खोए हुए फोन में मौजूद सिम को ब्लॉक करवाएं. ऐसा करने से आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकेंगे.

