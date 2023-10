मात्र 6,999 रुपये में लॉन्च हुआ Lava X3 स्मार्टफोन, खरीदने पर FREE में मिलेगा 2,999 रुपये वाला ProBuds N11 नेकबैंड

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा मोबाइल्स (Lava Mobiles) ने आज अपने नए स्मार्टफोन Lava X3 को लॉन्च कर दिया है. यह स्मार्टफोन मार्च में लॉन्च हुए Lava X2 का सिक्वेल है. यह स्मार्टफोन मेटैलिक फिनिश के साथ आता है और Android 12 गो एडिशन ऑउट-ऑफ- दी-बॉक्स पर चलता है. इस फोन की सेल एमेजॉन पर की जाएगी और इसके साथ ही इसे आने वाले दिनों में इसे ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकेंगे.

Lava X3 की खरीद पर फ्री में मिलेगा 2,999 वाला नेकबैंड

लावा मोबाइल्स ने इस स्मार्टफोन की कीमत 6,999 रुपये रखी है और इसके प्री-ऑर्डर की शुरुआत 20 दिसम्बर से हो जाएगी. Lava X3 के लॉन्चिंग के साथ कंपनी इसपे एक धमाकेदार ऑफर भी दे रही है जिसमें फोन के प्री-ऑर्डर पर आपको लावा का 2,999 रुपये वाला ProBuds N11 नेकबैंड मुफ्त में मिलेगा.

Love to multitask? Then say hello to the New Lava X3 with 3GB RAM.



Price: Rs.6,999/-



Pre-Order to get Probuds N11 worth Rs. 2,999/- for free only on Amazon. Starts on 20th December at 12PM. #LavaX3 #LavaMobiles #ProudlyIndian pic.twitter.com/u7D8gb0iGc