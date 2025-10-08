Jio Bharat B2: दिवाली से पहले Jio ने लॉन्च किया सबसे सस्ता फोन, मात्र 799 रुपये कीमत, मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Jio Bharat B2 Phone: जियो भारत बी2 की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई सेफ्टी शील्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो बुजर्ग, महिलाओं और बच्चों की मदद करेंगे. जानिए क्या मिलेंगे इसमें खास फीचर्स.

Jio Bharat B2 Phone Launched: मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी जियो (Jio) ने एक बार फिर दिवाली के मौके पर बड़ा धमाका किया है. Jio ने यूजर्स के लिए सबसे सस्ता फीचर फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Jio Bharat B2 है. यह Jio Bharat फोन का अपग्रेडेड वर्जन है. इस फोन के आने की लंबे समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में Jio ने इस सेफ्टी शील्‍ड फोन के फीचर्स से पर्दा हटाया है.

जियो ने देश में पहला सेफ्टी फोन लॉन्च किया है. कंपनी ने बताया कि Jio Bharat B2 फोन को खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के मद्देनजर तैयार किया गया है. इसके इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की लोकेशन घर बैठे ट्रैक कर सकेंगे. इसमें लोकेशन मॉनिटरिंग, यूसेज मैनेजर और 7 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा.

Jio Bharat B2 के स्पेसिफिकेशन्स

Jio Bharat B2 कीपैड फोन है. जिसमें 2.4 इंच की डिस्प्ले मिलेगी. 2000mAh की बैटरी दी गई है. सबसे खास बात यह है कि जियो ने इस फोन में 455 से ज्यादा लाइव चैनल्स का सपोर्ट दिया है. इससे आप जियो टीवी का लुत्फ उठा सकेंगे.

Jio Bharat B2 कितनी है कीमत

रिलायंस जियो ने Jio Bharat B2 को मात्र 799 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है. अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में बुक कर सकते हैं. कंपनी ने इस फोन को कई वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया है. इसका टॉप वेरिएंट 1799 रुपये में मिलेगा. Jio Bharat B2 को Jio Store के अलावा मार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, Swiggy Instamart जैसे प्लेटफॉर्म से खरीद सकेंगे.

स्मार्टफोन से कर सकेंगे कनेक्ट

Jio Bharat B2 की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई सेफ्टी शील्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो बुजर्ग, महिलाओं और बच्चों की मदद करेंगे. इस फोन के फीचर्स को अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकेंगे. अगर इस फोन को आप अपने बच्चे या बेटी को देते हैं तो वह कहां है उसकी लोकेशन आप अपने स्मार्टफोन में देख सकेंगे. Jio Bharat B2 को कनेक्ट करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में Jio का Companion App डाउनलोड करना होगा.

