Zoom के सीईओ को IT मंत्री ने लगाई फटकार, जानें क्या है कारण

डीएनए हिंदीः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में वीडियो कॉलिंग कंपनी जूम के फाउंडर और सीईओ एरिक युआन को ट्वीट में भारत के गलत नक्शे को दिखाने को लेकर फटकार लगाई है. दरअसल युआन ने ट्वीट कर दुनिया भर में प्रत्येक देश में टॉप वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म को दिखाया था.

इस वीडियो में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को नहीं दिखाया गया था. इस ट्वीट के बाद राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और अन्य लोगों ने उनकी तीखी आलोचना की. युआन को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि सीईओ को अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नक्शों पर सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा "आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जिन देशों के साथ आप व्यापार कर रहे हैं उनका सही मैप इस्तेमाल करें @ericsyuan."

you may want to make sure u use correct maps of the countries u do / want to do business in @ericsyuan https://t.co/wveFuhh9xJ

Zoom के CEO ने दिया यह जवाब राज्यमंत्री चंद्रशेखर के ट्वीट के बाद जूम के सीईओ एरिक युआन ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया. इसके साथ ही उनकी इस गलती को बताने वाले आईटी मिनिस्टर और अन्य लोगों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा 'मैंने हाल ही में किए गए एक ट्वीट को हटा लिया है जिसमें आप लोगों में से कई लोगों ने बताया था कि इसके मैप में दिक्कत थी. प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद'. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर ने हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ युआन के ट्वीट का जवाब दिया.

I recently took down a tweet that many of you had pointed out had issues with the map. Thank you for the feedback!!