सोशल मीडिया पर तेजी से घिलबी ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है. हर कोई अपनी फोटो को बदलने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये ट्रेंड आपकी प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है.

सोशल मीडिया फीड पर एक हर जगह घिबली ट्रेंड का क्रेज छाया हुआ है. हर कोई अपनी घिबली-स्टाइल पोर्ट्रेट फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं. रोजाना कई यूजर्स ChatGPT या अन्य किसी AI टूल के जरिए अपनी तस्वीर अपलोड कर रहे हैं. लेकिन ट्रेंड के पीछे छिपे कई बड़े खतरे जो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, बिना सोचे-समझे अपनी निजी तस्वीरें AI प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना आपको गंभीर परेशानी में डाल सकता है. ऐसा करना अपके लिए खतरा पैदा कर सकता है.

ट्रेंड के नाम पर दे रहे हैं अपने फेस का एक्सेस

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई यूजर अपनी तस्वीर AI टूल में अपलोड करता है, तो उसकी इमेज प्लेटफॉर्म के डेटाबेस में सेव हो सकती है. OpenAI जैसे बड़े AI प्लेटफॉर्म्स यूजर्स के फेशियल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं. अगर आप भी बिना सोचे-समझे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. ऐसे में आपकी निजी तस्वीरें किस तरह और कहां इस्तेमाल होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है.

ये भी पढ़ें-चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, फिर हुआ ऐसा दर्दनाक काम, Video

X (पूर्व में Twitter) पर, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता लाल झंडे लहरा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ये AI जनरेटर मानव चेहरों के विशाल डेटाबेस को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किए गए ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं. वेब-स्क्रैप किए गए डेटा के विपरीत, जो विनियामक जांच के अंतर्गत आता है, ये अपलोड स्वेच्छा से सबमिट किए जाते हैं. एआई, टेक एंड प्राइवेसी अकादमी की सह-संस्थापक लुइजा जारोव्स्की के अनुसार, यह ओपनएआई के डेटा संग्रह को एक अलग कानूनी श्रेणी में ले जाता है - जो बायोमेट्रिक जानकारी को प्रोसेस करने में अधिक स्वतंत्रता देता है.

🚨 Most people haven't realized that the Ghibli Effect is not only an AI copyright controversy but also OpenAI's PR trick to get access to thousands of new personal images; here's how:



To get their own Ghibli (or Sesame Street) version, thousands of people are now voluntarily… pic.twitter.com/zBktscNOSh

— Luiza Jarovsky (@LuizaJarovsky) March 29, 2025

कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं अपनी तस्वीरें

AI का इस्तेमाल करके आपकी तस्वीरों को एडिट या उनकी नकल बनाने का काम किया जा सकता है. इसके साथ ही डीपफेक वीडियो तैयार करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं. यह ट्रेंड न सिर्फ आपकी गोपनीयता के लिए खतरा है, बल्कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान चोरी और अन्य साइबर अपराधों को भी बढ़ावा दे सकता है. हालांकि, OpenAI ने अब तक एस ट्रेंड को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन प्राइवोसी और सुरक्षा को लेकर तेजी से सवाल उठ रहे हैं.

ऐसे में ये जरूरी है कि AI प्लेटफॉर्म्स पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने से पहले आप 2 बार जरूर सोचें कि कहीं आप अपनी निजी जानकारियों को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं. क्योंकि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए सतर्क रहें और सोच-समझकर निर्णय लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.