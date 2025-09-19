Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

'गाय हमारी भी माता है, क्योंकि मेरी मां…' जब Salman Khan ने बीफ खाने की बात से किया था इनकार

Pakistan Cricket Board का ड्रामा देख एक्शन में आया ICC, 'टूर्नामेंट के नियमों के उल्लंघन’ को लेकर कार्रवाई पर विचार कर रहा बोर्ड

Aryan Khan की सीरीज से वापसी कर रहा 25 साल पुराना विलेन, पूरा लुक देख आप भी रह जाएंगे दंग

राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

iPhone 17 Series की सेल शुरू होते ही Apple स्टोर्स पर लोगों का क्रेज देखने को मिल रहा है. आधी रात से ही ग्राहक नई सीरीज खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहे.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 19, 2025, 09:04 AM IST

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

iPhone 17 Series 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एपल की नई फ्लैगशिप सीरीज iPhone 17 Series की बिक्री आज (19 सितंबर) से शुरू हो गई है और हमेशा की तरह इस बार भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. स्टोर खुलने से पहले ही रातभर लाइन लगाकर खड़े ग्राहकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई जगहों पर लोग आधी रात से ही अपने पसंदीदा आईफोन मॉडल को खरीदने के लिए कतार में खड़े नजर आए. 

इस बार Apple ने चार मॉडल्स पेश किए हैं, जिसमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल है. सभी मॉडल्स को नए डिजाइन, बेहतर कैमरा और पावरफुल फीचर्स के साथ उतारा गया है. भारत में इनकी कीमत और ऑफर्स भी सामने आ चुके हैं. 

कीमत और वेरिएंट्स

  • iPhone 17: 256GB की कीमत 82,900 रुपये और 512GB वेरिएंट 1,02,900 रुपये. यह फोन सेज, लैवेंडर, ब्लू, मिस्ट, व्हाइट और ब्लैक कलर में मिलेगा. 
  • iPhone 17 Air: यह अब तक का सबसे पतला iPhone है. 256GB वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये, 512GB वेरिएंट 1,39,900 रुपए और 1TB वेरिएंट 1,59,900 रुपये है. 
  • iPhone 17 Pro: 256GB वेरिएंट 1,34,900 रुपये, 512GB वेरिएंट 1,54,900 रुपये और 1TB वेरिएंट 1,74,900 रुपये. 
  • iPhone 17 Pro Max: 256GB वेरिएंट 1,49,900 रुपये, 512GB वेरिएंट 1,69,900 रुपये, 1TB वेरिएंट 1,89,900 रुपये और 2TB वेरिएंट 2,29,900 रुपये. 

ऑफर्स और छूट

Apple की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर ग्राहक American Express, Axis Bank या ICICI Bank कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपये तक की बचत हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

लोगों में जबरदस्त क्रेज

हर साल की तरह इस बार भी Apple स्टोर्स के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी. कई ग्राहक नई सीरीज को हाथों में लेने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए. लोगों का कहना है कि iPhone उनके लिए सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम
Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE