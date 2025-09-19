iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO
KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन
टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर
'गाय हमारी भी माता है, क्योंकि मेरी मां…' जब Salman Khan ने बीफ खाने की बात से किया था इनकार
Pakistan Cricket Board का ड्रामा देख एक्शन में आया ICC, 'टूर्नामेंट के नियमों के उल्लंघन’ को लेकर कार्रवाई पर विचार कर रहा बोर्ड
Aryan Khan की सीरीज से वापसी कर रहा 25 साल पुराना विलेन, पूरा लुक देख आप भी रह जाएंगे दंग
राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
टेक-ऑटो
iPhone 17 Series की सेल शुरू होते ही Apple स्टोर्स पर लोगों का क्रेज देखने को मिल रहा है. आधी रात से ही ग्राहक नई सीरीज खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहे.
एपल की नई फ्लैगशिप सीरीज iPhone 17 Series की बिक्री आज (19 सितंबर) से शुरू हो गई है और हमेशा की तरह इस बार भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. स्टोर खुलने से पहले ही रातभर लाइन लगाकर खड़े ग्राहकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई जगहों पर लोग आधी रात से ही अपने पसंदीदा आईफोन मॉडल को खरीदने के लिए कतार में खड़े नजर आए.
इस बार Apple ने चार मॉडल्स पेश किए हैं, जिसमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल है. सभी मॉडल्स को नए डिजाइन, बेहतर कैमरा और पावरफुल फीचर्स के साथ उतारा गया है. भारत में इनकी कीमत और ऑफर्स भी सामने आ चुके हैं.
Apple की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर ग्राहक American Express, Axis Bank या ICICI Bank कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपये तक की बचत हो सकती है.
यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
#WATCH | Maharashtra: Apple begins its iPhone 17 series sale in India; a large number of people throng the company's store in Mumbai's BKC pic.twitter.com/8XXm0lk445— ANI (@ANI) September 19, 2025
#WATCH | Long queues seen outside the Apple store in Delhi's Saket— ANI (@ANI) September 19, 2025
Apple started its iPhone 17 series sale in India today. pic.twitter.com/mjxZAFheWC
हर साल की तरह इस बार भी Apple स्टोर्स के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी. कई ग्राहक नई सीरीज को हाथों में लेने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए. लोगों का कहना है कि iPhone उनके लिए सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.