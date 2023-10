हैक हो गया आपका Instagram अकाउंट, तो इन स्टेप्स को फॉलो कर तुरंत पाएं वापस, शुरू हुई नई सर्विस

Instagram की इस सर्विस से आप उन अकाउंट का भी एक्सेस पा सकते हैं जिनके आप गलती से पासवर्ड भूल गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपको याद नहीं आ रहे हैं.

डीएनए हिंदीः वीडियो और फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) ने घोषणा की है कि वो यूजर्स को उनके हैक अकाउंट का एक्सेस दिलाने में मदद करेगा. कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उन्होंने अपने यूजर्स के लिए Instagram.com/hacked नाम के एक नए सर्विस की शुरुआत की है जहां यूजर्स अपने अकाउंट को लेकर रिपोर्ट कर सकते हैं और अकाउंट एक्सेस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं.

अगर कोई यूजर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो उसे मोबाइल फोन या डेस्कटॉप ब्राउजर के जरिए Instagram.com/hacked पर जाना होगा. यहां पर आप अपने अकाउंट को लेकर इंस्टाग्राम से सपोर्ट मांग सकते हैं. इसमें आपको अकाउंट हैक होने या अन्य कारणों से बंद होने को लेकर कई ऑप्शन मिलेंगे जो इस प्रकार हैं.

-My account was hacked

-I forgot my password

-The login code was sent to a mobile number or -email that I don't have access to

-Someone used my name, photos or information to create a new account

-My account was disabled

-Something else

आपके साथ हुई प्रॉब्लम के अनुसार आपको ऊपर दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा. ऐसा करने के बाद आपको प्लेटफॉर्म द्वारा बताए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिससे आप अपने अकाउंट का एक्सेस पा सकते हैं. अगर किसी के पास कई अकाउंट हैं तो आप अपने उस अकाउंट को चुन सकेंगे जिसमें वापस पाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए.

दोस्तों से वैरिफाई होगा अकाउंट

हैक अकाउंट को वापस पाने के लिए कंपनी आपको एक ऐसा भी ऑप्शन दे रही है जिसमें आपको अपने दो इंस्टाग्राम फ्रेंड्स को चुनना होगा जो आपके आइडेंटिटी को वैरिफाई करेंगे. इसके साथ ही इंस्टाग्राम नए तरीकों पर काम कर रहा है जिससे हैकिंग को रोका जा सके. यह ऐसे अकाउंट्स को रिमूव कर देगा जो मैलिशियस होंगे जिसमें वो लोगों के डुप्लीकेट अकाउंट्स भी शामिल होंगे.



देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.