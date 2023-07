Instagram अकाउंट हो गया है ब्लॉक, अनब्लॉक करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Instagram

डीएनए हिंदी: क्या आपको लगातार "You Can't Send Messages for 3 Days” (आप 3 दिनों तक संदेश नहीं भेज सकते) चेतावनी दिख रहा है. इस संदेश के बाद आपको Instagram पर संदेश नहीं भेज पाएंगे. अगर सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको इसकी सूचना बार-बार दे रहा है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गलती हो गई है. हो सकता है कि Instagram ने आपको विभिन्न कारणों से ब्लॉक किया हो, जिसमें कम्युनिटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन या तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन का उपयोग करना शामिल है. अगर ऐसा है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर उन्हें सामने आने वाली समस्या के बारे में सूचित कर सकते हैं.

दूसरे एरर में कहा गया है, "आपने बातचीत में जो कुछ भेजा है, वह हमारे सामुदायिक मानकों के विरुद्ध है." अब प्रॉब्लम नोटिस पर बटन क्लिक करने पर समुदाय नियम उपलब्‍ध होंगे. यदि आप इस पोस्ट में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो आप तीन दिनों तक Instagram, Facebook Messenger, या स्वयं Facebook पर संदेश नहीं भेज सकेंगे.

अगर आपने Instagram की सेवा की शर्तों या कम्युनिटी गाइडलाइन्स का उल्लंघन किया है, जैसे आपत्तिजनक या स्पैम संदेश भेजकर, तो ऐसा हो सकता है. अनुपयुक्त सामग्री को अपलोड करना कई अन्य प्रकार के उल्लंघनों में से एक है. यहां हम नीचे में कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे आपके संदेशों ने Instagram समुदाय मानकों का उल्लंघन किया होगा:

cre_Trending

आप ऐसे लोगों को ढेर सारे स्पैम संदेश भेज रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते कि उन्हें स्पैम माना जा सकता है और यह सामुदायिक मानकों का उल्लंघन है.

यदि आप किसी व्यक्ति द्वारा बार-बार रुकने के लिए कहने के बाद उससे संपर्क करते हैं और यदि आप उन्हें धमकी भरे या अपमानजनक संदेश भेजते हैं, तो इसे उत्पीड़न या डराना-धमकाना और Instagram समुदाय मानकों का उल्लंघन माना जाता है.

अगर आप ऐसे संदेश भेजते हैं जिनमें खतरनाक या अनुचित जानकारी होती है, जैसे पोर्नोग्राफ़ी या अभद्र भाषा, तो आप Instagram समुदाय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं.

Instagram पर "You can’t send messages for 3 days" को ठीक करने के लिए क्या करें?

आप या तो धैर्य रख सकते हैं और 3 दिन बीतने का इंतजार कर सकते हैं और यह अपने आप ठीक हो जाता है.

भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए आप Instagram के कम्युनिटी स्टैण्डर्ड गाइडलाइन्स पर जा सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं.

आप Instagram ग्राहक सहायता सेवा टीम से भी संपर्क कर सकते हैं और वे आपको प्रतिबंध के कारण के बारे में सूचित करेंगे.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि Instagram समुदाय मानकों का उल्लंघन करने पर अस्थायी या स्थायी नेटवर्क प्रतिबंध लग सकते हैं. समस्याओं से बचने के लिए, आपको अन्य Instagram उपयोगकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए और वेबसाइट की नीतियों का पालन करना चाहिए.



यह भी पढ़ें: Gold Price Latest Rate: सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी, जानें आज का रेट



देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.