भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

टेक-ऑटो
What is LiFi Internet System: भारतीय कंपनी नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज ने अमेरिका में पहला LiFi इंटरनेट लगाया है. LiFi डेटा के लिए LED लाइट सिग्नल का उपयोग करता है, जो WiFi की रेडियो तरंगों से अलग, तेज और ज्यादा सुरक्षित है.
What is LiFi Internet System: आपने अब तक वायरलेस इंटरनेट के लिए मुख्य रूप से Wi-Fi का नाम सुना होगा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और अनोखी तकनीक Li-Fi इन दिनों खूब चर्चा में है. इस चर्चा की वजह कोई और नहीं, बल्कि भारतीय कंपनी ही है. दरअसल, गुजरात की नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज (Nav Wireless Technologies) ने दावा किया है कि उसने न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका के पहले कमर्शल LiFi इंटरनेट सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित किया है. NAV वायरलेस के अनुसार, कंपनी ने बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी वेंचर लैब्स के साथ मिलकर न्यूयॉर्क के सिलिकॉन हार्लेम ऑफिस में यह LiFi इंटरनेट सिस्टम लगाया है.
नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर हार्दिक सोनी का कहना है कि, "न्यूयॉर्क में LiFi लॉन्च करना भारत के लिए गर्व का पल है." उनका मानना है कि भारत में आविष्कृत यह तीव्र और सुरक्षित कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के डिजिटल भविष्य को बदल सकती है.
LiFi का पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है. LiFi और Wi-Fi दोनों ही वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन LiFi पूरी तरह से अलग सिद्धांत पर काम करता है. जहां Wi-Fi इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं LiFi डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मॉड्यूलेटेड LED लाइट सिग्नल का उपयोग करती है.
LiFi लाइट का उपयोग करके डिवाइसों को कनेक्ट करता है. इसमें LED लैंप वायरलेस राउटर की तरह काम करता है, और डिवाइसों पर लगे स्पेशल रिसीवर लाइट पल्सेस को डेटा में बदल देते हैं. इसे Wi-Fi से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
