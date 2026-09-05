Google, YouTube से WhatsApp, Adobe तक... भारतीयों के हाथ में हैं इन MNCs की कमान, देखें लिस्ट

गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और लग्जरी ब्रांड तक की कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं. इस लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है. अरविंद चक्रवर्ती एडोब के नए सीईओ बनेंगे, जोकि एक दिसबंर, 2026 से इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे.

सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैटिंग से लेकर चिप्स, शिपिंग और लग्जरी सामान बनाने वाली मल्टी नेशनल कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भारतीय मूल के हैं. अब इस लिस्ट में नया नाम अनिल चक्रवर्ती का जुड़ा है, जो 1 दिसंबर, 2026 को Adobe के अध्यक्ष और CEO बनेंगे. वह शांतनु नारायण की जगह लेंगे, जो करीब दो दशकों तक Adobe को लीड करने के बाद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाएंगे. आइए जानते हैं कि किन-किन बड़ी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है-

अनिल चक्रवर्ती- Adobe

अनिल चक्रवर्ती ऐसे समय में Adobe की कमान संभालेंगे जब कंपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्शन और कस्टमर एक्सपीरिएंस के क्षेत्र में अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का विस्तार कर रही है. उन्होंने साल 2020 में Adobe ज्वाइन किया और 2021 में डिजिटल एक्सपीरियंस और वर्ल्डवाइड फील्ड ऑपरेशंस के चेयरमैन बने. इससे पहले वह चार साल तक Informatica के सीईओ रह चुके थे, जहां उन्होंने कंपनी को क्लाउड और सब्सक्रिप्शन-आधारित सेवाओं की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सत्या नडेला- Microsoft

हैदराबाद में जन्मे सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं. उन्होंने साल 1992 में कंपनी ज्वाइन की थी और 2014 में सीईओ बने. नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सर्विसेज की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी लीडरशिप में Azure कंपनी के कारोबार का एक अहम हिस्सा बन गया. माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट, डेटा सेंटर और OpenAI के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी विस्तार किया है.

सुंदर पिचाई- Alphabet Inc.

सुंदर पिचाई गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं. चेन्नई में जन्मे पिचाई ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया और गूगल क्रोम और ChromeOS जैसे प्रोडक्ट्स को लीड किया. वे 2015 में गूगल के सीईओ बने और 2019 में अल्फाबेट की कमान संभाली. पिचाई अब गूगल के सर्च, विज्ञापन, क्लाउड और हार्डवेयर कारोबार की देखरेख करते हैं. साथ ही जेमिनी जैसे प्रोडक्ट के जरिए इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटजी को भी लीड करते हैं.

अरविंद कृष्णा- IBM

अरविंद कृष्णा आईबीएम के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं. आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र कृष्णा ने इस टेक कंपनी में तीन दशकों से अधिक समय बिताया है. कृष्णा 2020 में सीईओ बने और उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैड के 34 अरब डॉलर में अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कंपनी को हाइब्रिड क्लाउड, एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और कंसल्टिंग पर फोकस किया है.

लीना नायर- Chanel

चैनल एक फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड है, जिसकी ग्लोबली पहचान है. लीना नायर इस कंपनी की ग्लोबली सीईओ हैं. उन्होंने साल 2022 में यूनिलीवर में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के रूप में काम करने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली है. उन्होंने यूनिलीवर में करीब तीन दशक बिताए और मार्केटिंग में लीडरशिप की जिम्मेदारी संभाली. चैनल कंपनी में नायर फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट, वॉचेज, ज्वेलरी से जुड़ा कारोबार देखती हैं.

राज सुब्रमण्यम- FedEx

राज सुब्रमण्यम फेडेक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ हैं. मूल रूप से तिरुवनंतपुरम के रहने वाले सुब्रमण्यम ने 30 साल पहले फेडेक्स में कार्यभार संभाला था. साल 2022 में सीईओ बनने से पहले उन्होंने ऑपरेशनल, मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में सीनियर पदों पर काम किया.

रेवती अद्वैती- Flex

रेवती अद्वैथी फ्लेक्स की सीईओ हैं, जो एक ग्लोबली मैन्युफेक्चरिंग और सप्लाई चेन सर्विस कंपनी है. इससे पहले वे फ्लेक्स और ईटन में सीनियर पदों पर रह चुकी हैं. अद्वैती एक ऐसे बिजनेस को लीड करती हैं, जो स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों की कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स का डिजाइन और निर्माण करता है.

संजय मेहरोत्रा- Micron

संजय मेहरोत्रा ​​माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं. उन्होंने सैंडिस्क की सह-स्थापना की और 2017 में माइक्रोन के सीईओ बने. माइक्रोन स्मार्टफोन, कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर में उपयोग होने वाले मेमोरी उत्पादों का प्रोडक्शन करती है.

नील मोहन- YouTube

नील मोहन 2023 में यूट्यूब के सीईओ बने. इससे पहले वे कंपनी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब टीवी जैसे उत्पादों से उनका गहरा नाता रहा है. मोहन यूट्यूब के विज्ञापन व्यवसाय, क्रिएटर इकोनॉमी और वीडियो प्लेटफॉर्म की देखरेख करते हैं. उनकी जिम्मेदारियों में क्रिएटर टूल्स का विस्तार करना और उपयोगकर्ताओं और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स विकसित करना शामिल है.

कुणाल शाह- WhatsApp

भारतीय फिनटेक कंपनी CRED के संस्थापक कुणाल शाह ने WhatsApp का नेतृत्व संभाल लिया है. मेटा ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है. उन्होंने विल कैथकार्ट की जगह ली है, जो 2019 से WhatsApp को लीड कर रहे थे. शाह ने CRED की स्थापना से पहले फ्रीचार्ज की सह-स्थापना की थी. क्रेड की स्थापना उन्होंने 2018 में की थी. उनकी नियुक्ति से एक भारतीय उद्यमी को दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक के नेतृत्व का जिम्मा मिला है.

