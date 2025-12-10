FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई, लगेगा 5 हज़ार का जुर्माना | अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार- राहुल के कहने से न संसद चलेगी, न ही वो मेरा भाषण तय करेंगे, मैं किसी उकसावे में नहीं आने वाला | अमित शाह के जवाब के बीच में बोले राहुल- गृह मंत्री को चैलेंज देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

गूगल ने भारत में लॉन्च किया AI प्लस प्लान, मात्र ₹199 में मिलेंगे Gemini 3 Pro, 200 GB स्टोरेज समेत ये फीचर्स

Google AI Plus Plan: गूगल ने कहा कि यूजर्स को प्लान के साथ डीप रिसर्च और एनालिसिस के लिए अधिक एक्सेस मिलेगा. साथ ही फोटोज, ड्राइव और जीमेल में 200 GB स्टोरेज की सुविधा भी मिलेगी.

रईश खान

Updated : Dec 10, 2025, 05:07 PM IST

गूगल ने बुधवार को भारत में गूगल एआई प्लस प्लान (AI Plus Plan) लॉन्च कर दिया है. Google ने कहा कि इस प्लान को लेटेस्ट गूगल एआई मॉडल्स और फीचर्स का इस्तेमाल कर बहुत कुछ क्रिएटिव करने के लिए डिजाइन किया गया है. जिसका यूजर्स बहुत कम कीतम में फायदा उठा सकेंगे.

गूगल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह प्लान एक एक्सेसिबबल प्राइस पर यूजर्स को उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ाने के लिए पावरफुल AI टूल्स का एक्सेस देता है. कंपनी ने बताया कि भारत में गूगल एआई प्लस 399 रुपये के मासिक शुल्क के साथ यूजर्स के लिए उपलब्ध है. नए सब्सक्राइबर्स इस प्लान को पहले 6 महीनों के लिए मात्र 199 रुपए में ले सकते हैं.

यूजर्स इन फीचर्स का उठा सकेंगे लाभ

गूगल ने कहा कि जेमिनी ऐप (Gemini) से लेकर NotebookLM तक भारत में हमारे यूजर्स एआई टूल्स का कई तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे देखकर हम बेहद खुश हैं. हम चाहते हैं कि इन एडवांस सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक यूजर्स ले सकें.

इस प्लान के तहत यूजर्स को जेमिनी 3 प्रो का अधिक एक्सेस मिलेगा, जो कि जेमिनी ऐप में कंपनी का मोस्ट इंटेलिजेंट मॉडल है. इसके अलावा यूजर्स को जेमिनी ऐप में कंपनी के लेटेस्ट इमेज जेनरेशन और एडिटिंग मॉडल नैनो बनाना प्रो का अधिक एक्सेस मिलेगा.

यूजर्स जेमिनी ऐप में वीडियो जेनरेशन और फ्लो जैसे क्रिएटिव टूल्स का भी लाभ उठा सकेंगे. प्लान में जीमेल और डॉक्स के साथ जेमिनी का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी.

एक प्लान में 5 सदस्यों को मिलेगा लाभ

कंपनी ने कहा कि यूजर्स को प्लान के साथ डीप रिसर्च और एनालिसिस के लिए अधिक एक्सेस मिलेगा. साथ ही फोटोज, ड्राइव और जीमेल में 200 GB स्टोरेज की सुविधा भी मिलेगी.

सबसे खास बात यह है कि यूजर्स इन सभी फीचर्स का लाभ अपने परिवार के पांच सदस्यों तक पहुंचा सकेंगे. यानी एक प्लान में 5 सदस्य कर सकेंगे इस्तेमाल. यह सिंगल प्लान के साथ अपग्रेडेड गूगल एक्सपीरियंस लेने का सबसे आसान तरीका होगा.

(With IANS input)

(With IANS input)

 

