आज फ्री में घर ला सकते हैं 1 लाख वाला Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर, कहीं निकल न जाए मौका

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है जिसमें आप Ola S1 Pro स्कूटर जीतने का मौका पा सकते हैं. इसके साथ ही आप कंपनी के Ola S1 Pro और Ola S1 स्कूटर पर क्रमशः 14 हजार और 2 हजार का डिस्काउंट पा सकते हैं.

दरअसल Ola ने आज यानी 18 दिसम्बर सुबह 9 बजे से Ola Hyper Sunday ऑफर की शुरुआत करने जा रहा है जिसमें आप कंपनी के किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर पर जाकर भाग ले सकते हैं. यह ऑफर आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक चलेगा. इस ऑफर में आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को फ्री में जीतने और कैश डिस्काउंट पाने के साथ और भी कई गिफ्ट्स पा सकते हैं.

क्या है Ola Hyper Sunday ऑफर

आपको बता दें कि यह इस ऑफर का लाभ आप विशेष तौर पर Ola एक्सपीरियंस सेंटर पर जाकर ही ले सकते हैं. इसमें आपको Ola S1 Pro स्कूटर 14 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा जिसमें 10 हजार रुपये का ऑफ और 4 हजार रुपये का एडिशनल कैशबैक शामिल है. वहीं Ola S1 स्कूटर पर आप 2000 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं.

We’ve now opened 70+ experience centres across 60 cities all over India.



This Sunday come visit us at any of our centres for a 12 hour event 9 am - 9 pm. Many goodies to be won and great single day offers on our products!https://t.co/VK4Tqq1Cn8 pic.twitter.com/Kvo1C4azkn