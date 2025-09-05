भारत में Tesla कार की हुई पहली डिलीवरी, जानें कौन बना इसका पहला मालिक, कितनी है कीमत

टेस्ला ने भारत में अपनी Model Y कार की पहली डिलीवरी कर दी है. यह कार दो वैरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹59.89 लाख से शुरू होती है.

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में एक बड़ा कदम उठाते हुए एलन मस्क की कंपनी Tesla ने अपनी पहली कार भारतीय ग्राहक को डिलीवर कर दी है. यह डिलीवरी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित Tesla Experience Centre से की गई. इस मौके ने न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए भी एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. बताते चलें, टेस्ला की Model Y को देश में लॉन्च किया गया है और इसके दो वैरिएंट्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं.

अपने पोते को गिफ्ट करने का भी ऐलान

दरअसल, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इस कार के पहले आधिकारिक ग्राहक बने हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने टेस्ला के भारत आने की घोषणा होते ही कार बुक कर दी थी. सरनाईक ने कहा कि यह कार खरीदना केवल व्यक्तिगत लग्जरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की "ग्रीन मिशन" की दिशा में एक कदम है. उन्होंने कार को अपने पोते को गिफ्ट करने का भी ऐलान किया, ताकि आने वाली पीढ़ी पर्यावरण-हितैषी तकनीक का महत्व समझ सके.

दोनों ही वैरिएंट्स की टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा

टेस्ला की Model Y दो वैरिएंट्स में उपलब्ध है. पहला है RWD (60kWh LFP), जिसकी कीमत ₹59.89 लाख (दिल्ली एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और सिर्फ 5.9 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है. दूसरा वैरिएंट है Long Range RWD, जिसकी कीमत ₹67.89 लाख है. यह कार 622 किलोमीटर तक चल सकती है और 5.6 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. दोनों ही वैरिएंट्स की टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा है.

भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार

आपको बता दें कंपनी ने मुंबई में अपना पहला रिटेल और एक्सपीरियंस सेंटर शुरू किया है, जबकि दिल्ली एयरोसिटी में दूसरा केंद्र खोला गया है. इस लॉन्च और पहली डिलीवरी से साफ है कि टेस्ला भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार करने की योजना बना रही है.

