Fastag Recharge में हुई ये गलती तो हो जाएगा 3000 रुपये का घाटा, इन बातों का रखें खास ध्यान

Paytm Fastag Recharge: फास्टैग रिचार्ज के चलते लोग अनेक धोखेबाजियों का शिकार हो रहे हैं और उन्हें इसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.

Updated: Feb 14, 2023, 02:39 PM IST

Things to keep in mind while doing paytm fastag recharge