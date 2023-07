पत्नी और बच्चों को लेकर 250 फीट खाई में कुदा दी Tesla फिर भी बच गई जान, जानें कितनी सेफ है यह कार

डीएनए हिंदीः कैलिफोर्निया में रहने वाले भारतीय मूल के धर्मेश पटेल नाम के एक शख्स को अपने दो बच्चों और पत्नी को टेस्ला कार में बैठाकर 250 फीट गहरी खाई में कुदाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. 41 वर्षी धर्मेश पटेल पर मर्डर और चाइल्ड अब्यूज के आरोप में कार्रवाई की जा रही है.हालांकि इस घटना में धर्मेश और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई है और 250 फीट से नीचे गिरने के बाद भी सभी सुरक्षित बच गए.

बता दें कि धर्मेश पटेल Tesla Model Y कार चला रहे थे और इस कार की मजबूती और सेफ्टी फीचर्स के कारण ही उनकी और उनके परिवार की जान बच गई. इसको लेकर मिशिगन यूनिवर्सिटी के परिवहन रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर जिंगवेन यू ने कहा कि इस तरह के एक्सीडेंट में इन लोगों का बचना एक चमत्कार की तरह है. यू ने आगे कहा कि ड्राइवर ने व्हीकल की सेफ्टी को लेकर जो आंकलन किया वो कम था जिसने इन लोगों की जान बचा दी.

लोगों ने की Tesla कार की तारीफ

टेस्ला मार में बैठे लोगों की जान बचने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. ट्विटर पर लोग ट्विट कर इस कार को बनाने के लिए एलन मस्क को धन्यवाद दे रहे हैं.

A family of 4 survives a 250-foot jump off a cliff in a Tesla. THEY. SURVIVED !! Thank you @elonmusk for saving lives !! Credit where due… 👏🏼 pic.twitter.com/SPbWdMwiQy

A Tesla car fell 250 feet (about 100 yards) down Devil’s Slide on Highway 1.



All 4 occupants are alive and well.



Very well made vehicle 👍$tsla pic.twitter.com/0861JyhhZG