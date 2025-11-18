X Down: दुनियाभर में ठप पड़ा X, न लॉगिन और न ही पोस्ट कर पा रहे यूजर्स

X Down: एक्स ठप की समस्या वैश्विक स्तर पर महूसस की गई. कई देशों के यूजर्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक्स के डाउन होने की जानकारी साझा की.

भारत समेत दुनियाभर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विस मंगलवार शाम अचानक ठप हो गई. जिससे करोड़ों यूजर्स प्रभावित हो गए. यूजर्स काफी समय तक लॉगिन और न ही पोस्ट कर पाए. उनको रिफ्रेश करने के लिए कहा गया, लेकिन वह भी काफी देकर नहीं हो पाया. प्रोफाइल पिक्चर देखने में भी दिक्ततें होने लगीं. आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर (Downdetector) इसकी पुष्टि की.

एक्स ठप की समस्या वैश्विक स्तर पर महूसस की गई. कई देशों के यूजर्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक्स के डाउन होने की जानकारी साझा की. एक्स ही नहीं फेसबुक, ChatGPT समेत कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हो गए. हालांकि, कुछ देर बाद यह समस्या ठीक कर ली गई.

डाउनडिटेक्टर को मिलीं शिकायतें

डाउनडिटेक्टर के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 5 बजे X डाउन होने की शिकायतें आने लगीं. 1200 से ज्यादा यूजर्स ने एक्स डाउन को लेकर रिपोर्ट दर्ज की. कई प्लेटफॉर्म्स के सर्वर CloudFlare पर होस्ट किए गए. यह वेबसाइट्स को साइभर हमलों से बचाने और कंटेंट को तेजी से लोड करने में हेल्प करता है.