Twitter नहीं संभाल पा रहे Elon Musk, लोगों से पूछा- क्या मैं इस्तीफा दे दूं

डीएनए हिंदी: ट्विटर (Twitter) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) ने लोगों से पूछा है कि क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने यह भी वादा किया है कि जो लोगों का फैसला होगा, उसे वह मानेंगे. अगर एलन मस्क अपनी बात पर कायम रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा ही देना होगा क्योंकि रुझानों में यह बात साफ नजर आ रही है कि लोग ट्विटर के बॉस के तौर पर उनकी मौजूदगी से खुश नहीं हैं.

भारतीय समयानुसार सुबह 7.11 बजे तक 57.4 फीसदी लोगों ने वोट किया है कि एलन मस्क को अपने पद से हट जाना चाहिए. 42.6 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए. एलन मस्क बुरे फंस गए हैं. अगर वह अपने बात पर कायम रहते हैं तो यह तय है कि उन्हें इस्तीफा देना होगा.



Twitter को क्यों बदल रहे हैं एलन मस्क, अब तक हुए कितने बदलाव? पढ़ें 6 पॉइंट्स में

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.