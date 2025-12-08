भारत में Starlink सब्सक्रिप्शन की कीमत आई सामने, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

Elon Musk Starlink: स्टारलिंक ने भारत में अपने रेजिडेंशियल इंटरनेट प्लान की कीमतें जारी कर दी हैं. यह घोषणा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे उन लोगों के लिए बड़ी खबर है, जो अब भी दूरदराज इलाकों में कमजोर इंटरनेट की वजह से परेशान हैं.

Starlink: एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक (Starlink) ने आखिरकार भारत के लिए अपने रेज़िडेंशियल प्लान की आधिकारिक कीमतें जारी कर दी हैं. यह घोषणा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे उन लोगों के लिए बड़ी खबर है, जो अब भी दूरदराज इलाकों में कमजोर इंटरनेट की वजह से परेशान हैं. कंपनी के मुताबिक, भारत में स्टारलिंक का मासिक सब्सक्रिप्शन चार्ज 8,600 रुपये होगा, जबकि कनेक्शन शुरू करने के लिए जरूरी हार्डवेयर किट, जिसमें डिश और राउटर शामिल हैं. इन सब की कीमत 34,000 रुपये तय की गई है.

बारिश-तूफान के दौरान भी स्थिर कनेक्टिविटी

स्टारलिंक ने दावा किया है कि उसकी सेवा में ग्राहकों को अनलिमिटेड हाई-स्पीड इंटरनेट, 99.9% अपटाइम, और बारिश-तूफान के दौरान भी स्थिर कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके साथ ही कंपनी 30 दिन का फ्री ट्रायल भी दे रही है, ताकि उपभोक्ता बिना जोखिम के सेवा का अनुभव कर सकें. यह सुविधा खासकर ग्रामीण इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और समुद्री बेल्ट में रहने वाले लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है, जहां आज भी फाइबर या मोबाइल नेटवर्क ठीक से नहीं पहुंच पाता.

यह भी पढ़ें: आधार को लेकर आ रहे हैं नए नियम, अब 'इन' लोगों ने कराई फोटोकॉपी तो खैर नहीं ...

5 साल का कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस मिल चुका है

कंपनी भारत में अपनी आधारभूत संरचना को लेकर भी तेजी से काम कर रही है. चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नोएडा में गेटवे अर्थ स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं. वहीं, बेंगलुरु ऑफिस के लिए पेमेंट, टैक्स और अकाउंट विशेषज्ञों की भर्ती जारी है. इससे पहले, इस साल की शुरुआत में स्टारलिंक को दूरसंचार विभाग (DoT) से 5 साल का कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस मिल चुका है. मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में कंपनी अपना कमर्शियल लॉन्च और शहर-वार प्लान की पूरी जानकारी साझा कर सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से