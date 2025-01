ChatGPT Down: एआई टूल चैटजीपीटी गुरुवार को डाउन हो गया. यूजर्स इसके चैटबोट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. चैटजीपीटी, जो सबसे लोकप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित चैटबॉट में से एक है. गुरुवार को इसके इस्तेमाल को लेकर यूजर्स ने कई परेशानियों का सामना किया. यूजर्स बातचीत करने या हिस्ट्री को नहीं देख पाए. हालांकि, OpenAI ने इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की है. Downdetector पर चैटजीपीटी के डाउन होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. हालांकि, यूजर्स ने ओपनएआई की अन्य सेवाओं में भी दिक्कत की बात दर्ज कराई. कंपनी के GPT-4o और GPT-4o मिनी मॉडल्स भी डाउन हुअ हैं. यूजर्स इन्हें भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

बता दें, चैटजीपीटी का इस्तेमाल आज हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है. फिर चाहें वह विद्यार्थी हो, शोधार्थी हो या कोई अन्य प्रोफेशनल. क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट बनाना और अन्य कई तरह के टास्क चैटजीपीटी से होते हैं. अचानक जब चैटजीपीटी डाउन हुआ तो इसके यूजर्स के लिए मुश्किल आ पड़ी.

🚨BREAKING: CHATGPT IS DOWN



OpenAI is currently in the thick of an unresolved incident with ChatGPT and the API experiencing higher than usual error rates.



Source:OpenAI pic.twitter.com/Umaarmhbj0