OpenAI ने अपने मशहूर AI चैटबॉट ChatGPT में एक नया और शानदार फीचर जोड़ा है, जिससे अब यूजर्स को शॉपिंग का बिल्कुल नया अनुभव मिलने वाला है. अब ChatGPT सिर्फ सवालों के जवाब देने या बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके शॉपिंग सर्च को भी आसान और स्मार्ट बना देगा. इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी प्रोडक्ट को खोज सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं और साथ ही बेस्ट डील्स व रिव्यूज भी देख सकते हैं.

यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच रहा है और OpenAI ने इसे ChatGPT के 4o मॉडल में रोलआउट कर दिया है.कंपनी ने ChatGPT में एक नया AI-पावर्ड शॉपिंग फीचर जोड़ा है, जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन शॉपिंग से पहले सर्चिंग करना पसंद करते हैं.

अब ChatGPT के जरिए यूजर्स अपने मनपसंद प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और उन्हें उससे जुड़ी कीमत, क्वालिटी, रिव्यू, और बेस्ट डील्स की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी. यह फीचर ठीक उसी तरह काम करता है जैसे गूगल सर्च, लेकिन यहां जवाब और भी ज्यादा कस्टमाइज्ड और यूजर फ्रेंडली होंगे. OpenAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी और बताया कि यह नया फीचर ChatGPT के 4o मॉडल में उपलब्ध रहेगा. पिछले एक हफ्ते में ChatGPT पर 1 बिलियन से ज्यादा सर्च की जा चुकी हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

We're excited to announce we’ve launched several improvements to ChatGPT search, and today we’re starting to roll out a better shopping experience.



Search has become one of our most popular & fastest growing features, with over 1 billion web searches just in the past week 🧵