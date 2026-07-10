क्या आप खरीद सकते हैं BSNL का 1,34,166 रुपये कीमत वाला सैटेलाइट फोन? जानिए नियम

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने भारत में एक नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है. यह उन क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है जहां आम मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती. जानिये कि क्या आम आदमी इसे खरीद सकता है?

BSNL ने लॉन्च किया खास सैटेलाइट फोन.

सैटेलाइट फोन की कीमत 1,34,166 रुपये है.

इसे सीधे दुकान से नहीं खरीदा जा सकता है.

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत में एक खास सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है. इसकी कीमत 1,34,166 रुपये रखी गई है. यह फोन आम स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग है और इसे विशेष परिस्थितियों और दूरदराज के इलाकों के लिए तैयार किया गया है. आम स्मार्टफोन के के उलट, यह डिवाइस पारंपरिक सेलुलर नेटवर्क के बजाय सैटेलाइट का इस्तेमाल करके काम करती है. ये उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगा जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है.

क्या है सैटेलाइट फोन की खासियत?

BSNL द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट फोन मोबाइल नेटवर्क कवरेज से बिल्कुल बाहर के क्षेत्रों में भी कॉलिंग की सुविधा देता है. किसी भी आपातकालीन या संकट की स्थिति में तुरंत मदद के लिए इसमें विशेष SOS फीचर भी दिए गए हैं. इसे दमदार बैटरी के साथ डिजाइन किया गया है ताकि एक बार चार्ज करने के बाद लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके. BSNL ने इसके लिए वैश्विक सैटेलाइट नेटवर्क प्रदाता Inmarsat जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है, ताकि पूरे देश के सुदूर क्षेत्रों में बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल सके. ये फोन अत्यधिक ठंड, पहाड़ी इलाके या आपदा ग्रस्त क्षेत्र में भी बिना रुकावट काम कर सकता है. कंपनी का कहना है कि इस हैंडसेट से दूर-दराज के इलाकों में भी सैटेलाइट-बेस्ड कम्युनिकेशन मुमकिन हो जाएगा.

क्या आम आदमी खरीद सकता है सैटेलाइट फोन?

दरअसल ये फोन आम यूजर्स के लिए नहीं है. इसे सीधे दुकान से नहीं खरीदा जा सकता है. भारत में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल को लेकर बेहद कड़े नियम हैं. इसे खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले दूरसंचार विभाग से लिखित और स्पष्ट मंजूरी लेनी अनिवार्य है. बिना अनुमति के सैटेलाइट फोन रखना या इस्तेमाल करना भारत में कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है. यह फोन मुख्य रूप से कुछ खास क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है.

इसका इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले, आपदा प्रबंधन और राहत टीमें, शिपिंग कंपनियां, माइनिंग के क्षेत्र में काम करने वाले और बेहद अलग-थलग या पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्वतारोही विशेष अनुमति मिलने के बाद ही कर सकते हैं.

बता दें कि BSNL ने इस सर्विस के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए एक संपर्क नंबर भी जारी किया है. इच्छुक लोग अपने नजदीकी BSNL कार्यालय में जा सकते हैं या फिर 9768866652 पर संपर्क कर सकते हैं.

