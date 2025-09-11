अभी खरीदें iPhone 16 या फिर iPhone 17 का इंतजार साबित होगा फायदे का सौदा?

नए डिज़ाइन और पावरफुल फीचर्स के साथ iPhone 17 सबको आकर्षित कर रहा है. मगर iPhone 16 की कीमत भी गिर चुकी है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन-सा फोन खरीदना होगा सही फैसला?

Apple iPhone17 सीरीज को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी क्रांति की तरह देखा जा रहा है. स्वयं कंपनी इन्हें अगली पीढ़ी के फ़ोन बता रही है और कह रही है कि इनमें ऐसा बहुत कुछ है जो एक नए युग की शुरुआत करेगा. चाहे वो iPhone 17, iPhone 17 Air हों या फिर iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Pro. यदि इनके स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो वाक़ई इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस बार कंपनी ने गूगल पिक्सेल और सैमसंग गैलेक्सी एस 25 सीरीज विशेषकर एस 25 अल्ट्रा को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

फोन भी काफी दमदार और इनकी परफॉरमेंस शानदार

बता दें कि Apple की तरफ से नई iPhone17 सीरीज में कुछ उल्लेखनीय बदलाव जैसे कि बेहतर प्रोसेसर, बेहतर कैमरा और सबसे महत्वपूर्ण, नई डिज़ाइन लैंग्वेज होने की बात कही जा रही है. एक ऐसे समय में जब लोग iPhone17 सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों. एक वर्ग वो भी है जो अब भी iPhone 16 खरीदना चाहता है. ऐसे लोगों का मानना है कि तकनीक के मामले में iPhone17 सीरीज की तरह ही iPhone16 सीरीज का भी कोई जवाब नहीं है और इस सीरीज के फोन भी काफी दमदार और इनकी परफॉरमेंस शानदार है.

पिछली सीरीज पर भारी डिस्काउंट मिल जाता है

तो आइये जानें क्या ये iPhone16 सीरीज खरीदने का सही समय है? या फिर हमें तब तक रुक जाना चाहिए जब तक Apple नई iPhone17 सीरीज को बाजार में नहीं उतारता. बता दें कि ये एपल की अपनी यूएसपी है कि जैसे ही वो कोई नयी सीरीज लॉन्च करता है, ग्राहकों को उसकी पिछली सीरीज पर भारी डिस्काउंट मिल जाता है.

आज ही क्यों iPhone 16 ख़रीदे आप?

यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि iPhone 16 वर्तमान में अच्छी छूट पर उपलब्ध है. जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता इसे केवल 63,000 रुपये में खरीद सकते हैं. इसलिए, यदि आप नए डिज़ाइन या नवीनतम और बेहतरीन मॉडलों में अपग्रेड की परवाह नहीं करते हैं, तो iPhone 16 खरीदना एक अच्छा विकल्प है.

iPhone 17 की लॉन्चिंग का करें इंतजार

यदि आपको iPhone 17 को खरीदना है, तो 9 सितंबर को लॉन्च हुआ ये फोन फायदे का सौदा इसलिए है क्योंकि इसमें Apple के बेहतरीन फीचर्स होंगे. और अगर आपको हल्के वज़न वाले फ़ोन पसंद हैं, तो iPhone 17 Air भी एक अच्छा विकल्प साबित होगा. साथ ही, यह iPhone 16 की तुलना में बेहतर लॉन्ग-टर्म सपोर्ट प्रदान करेगा.

iPhone 17 के लॉन्च के बाद यक़ीनन सस्ता हॉग iPhone 16

अगर आप iPhones के इतिहास पर नज़र डालें, तो Apple पुराने मॉडल की कीमत में 10,000 रुपये तक की कमी करता है. और हमें iPhone 16 के साथ भी यही उम्मीद है. हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है फिर भी, iPhone 16 की मौजूदा कीमत और छूट इसे एक किफायती विकल्प बनाती है, और छूट के बाद भी, iPhone 16 लगभग इसी कीमत पर उपलब्ध होगा. उपरोक्त बातों के बाद अब फैसला आपका. चाहे आप iPhone 17 लें या फिर आई फ़ोन 16. हम इतना कहकर अपनी बातों को विराम जरूर देंगे कि तकनीक की दुनिया में कद्र उसी की है जो नए के साथ चलता है और अपग्रेड को तरजीह देता है.

