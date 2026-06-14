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मोबाइल से कंट्रोल होगा पूरा घर! सिर्फ 5000 रु के अंदर मिलने वाले ये डिवाइस बना देंगे जिंदगी आसान

Smart Home Devices: आज के डिजिटल दौर में अपने घर को एक मॉडर्न स्मार्ट होम में बदलना बेहद आसान और किफायती हो गया है. इसके लिए आपको लाखों रुपये खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 14, 2026, 01:47 PM IST

मोबाइल से कंट्रोल होगा पूरा घर! सिर्फ 5000 रु के अंदर मिलने वाले ये डिवाइस बना देंगे जिंदगी आसान

एक क्लिक में होगा सब कंट्रोल! (AI Image)

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आज के दौर में अपने घर को स्मार्ट बनाना न तो मुश्किल काम रह गया है और न ही इसके लिए जेब खाली करने की जरूरत है. तकनीक इतनी सस्ती और सुलभ हो गई है कि आप बहुत कम बजट में भी अपने घर को एक मॉडर्न स्मार्ट होम में बदल सकते हैं. हमने कुछ ऐसे बेहतरीन स्मार्ट होम गैजेट्स की लिस्ट तैयार की है जो 5000 रुपये के बजट में आसानी से आ जाते हैं और आपके रोजमर्रा के जीवन को बेहद आसान बना देते हैं.

1. स्मार्ट स्पीकर- जैसे Amazon Echo Dot या Google Nest Mini 

अगर आप स्मार्ट होम की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक स्मार्ट स्पीकर आपका पहला कदम होना चाहिए. यह सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे घर का कंट्रोल सेंटर बन जाता है. आप सिर्फ आवाज देकर यानी वॉइस कमांड से अपने घर की लाइटें ऑन-ऑफ कर सकते हैं, एसी का तापमान बदल सकते हैं, या सुबह का अलार्म सेट कर सकते हैं. इसके अलावा, यह आपको मौसम का हाल और खबरें भी सुनाता है.

2. स्मार्ट वाई-फाई एलईडी बल्ब्स

अपने घर की पुरानी लाइट्स को टाटा-बाय-बाय कहने का वक्त आ गया है. 500 से 1500 रुपये की रेंज में आने वाले ये स्मार्ट बल्ब आपके फोन ऐप या वॉइस कमांड से कंट्रोल होते हैं. आप अपनी पसंद या मूड के हिसाब से इनका रंग बदल सकते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए ब्राइट व्हाइट और मूवी देखते समय वॉर्म यलो. इनमें टाइमर भी होता है, जिससे ये रात को अपने आप बंद या सुबह अपने आप चालू हो सकते हैं, जो बिजली बचाने में भी मददगार है.

3. स्मार्ट प्लग्स

यह एक ऐसा कमाल का गैजेट है जो आपके घर के किसी भी पुराने या साधारण उपकरण को 'स्मार्ट' बना देता है. मान लीजिए आपके पास एक पुराना गीजर, पानी की मोटर या मॉस्किटो रिपेलेंट है, बस उसे इस स्मार्ट प्लग से कनेक्ट कर दीजिए. इसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने फोन ऐप के जरिए उस उपकरण को चालू या बंद कर सकते हैं.

4. होम सिक्योरिटी कैमरा 

घर की सुरक्षा सबसे जरूरी है और इसके लिए आपको भारी-भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. बजट रेंज में आने वाले स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरे फुल एचडी रिकॉर्डिंग, नाइट विजन और टू-वे ऑडियो यानी आप कैमरे के जरिए घर में मौजूद व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं, जैसे फीचर्स के साथ आते हैं. इनमें मोशन डिटेक्शन भी होता है, यानी अगर घर में कोई हलचल होगी तो तुरंत आपके फोन पर अलर्ट आ जाएगा.

5. स्मार्ट आईआर ब्लास्टर 

क्या आप भी टीवी, एसी, सेटअप बॉक्स और म्यूजिक सिस्टम के अलग-अलग रिमोट से परेशान हैं? यह छोटा सा गैजेट आपके घर के उन सभी डिवाइस को स्मार्ट बना देता है जो आईआर रिमोट से चलते हैं. इसे अपने फोन से कनेक्ट करने के बाद आप अपने फोन को ही यूनिवर्सल रिमोट बना सकते हैं, जिससे सारे रिमोट के झंझट से मुक्ति मिल जाती है.

कोई भी गैजेट खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि वह आपके घर के मौजूदा इकोसिस्टम, जैसे अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के साथ काम करता है या नहीं. छोटे बजट से शुरुआत करके आप धीरे-धीरे अपने पूरे घर को एक बेहतरीन और सुरक्षित स्मार्ट होम में बदल सकते हैं.

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