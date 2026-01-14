FacebookTwitterYoutubeInstagram
iPhone फैंस के लिए खुशखबरी! फरवरी में लॉन्च हो सकता है Apple का ये सस्ता फोन

ऐपल ने iPhone 17 सीरीज को सितंबर 2025 में भारत में लॉन्च किया था. इस सीरीज के तहत कंपनी ने iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max और iPhone Air मॉडल पेश किया था.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 14, 2026, 08:57 PM IST

iPhone फैंस के लिए खुशखबरी! फरवरी में लॉन्च हो सकता है Apple का ये सस्ता फोन

iPhone 17e

ऐपल (Apple) ने फरवरी 2025 में iPhone 16e लॉन्च किया था, जो E Model में कंपनी का सबसे लेटेस्ट वर्जन था. लेकिन अब कंपनी iPhone 17e लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. माना जा रहा है कि फरवरी 2026 में ऐपल iPhone 17e मार्केट में उतार सकती है. सबसे खास बात यह है कि सबसे सस्ता आईफोन होगा. हालांकि, इसके बारे में कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

लेकिन कंपनी के पिछले कुछ रिकॉर्ड को देखें तो फरवरी के महीने में कई स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा चुका है. कंपनी iPhone की लॉन्च डेट नहीं बताती है. वह सिर्फ इवेंट्स का खुलासा करती है. जिसमें सॉफ्ट लॉन्चिंग कर देती है. आईफोन 17ई का भी इसी तरह लॉन्च करने का कयास लगाया जा रहा है.

बता दें, कंपनी ने iPhone 17 सीरीज को सितंबर 2025 में भारत में लॉन्च किया था. इस सीरीज के तहत कंपनी ने iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max और iPhone Air मॉडल पेश किया था. लेकिन अब iPhone 17e रूप में कंपनी सबसे सस्ता और अफोर्डेबल स्मार्टफोन लेकर आ रही है.

iPhone 17e की कितनी होगी कीमत?

अटकलें लगाई जा रही हैं कि iPhone 17 की शुरुआती कीमत 60,000 से 70,000 के बीच हो सकती है. इसमें 6.1-इंच का Super Retina OLED पैनल, A19 चिपसेट और 48MP का सिंगल रियर कैमरा सेंसर भी दिया गया होगा.

यह फोन iPhone 16e का सक्सेसर माना जा रहा है, जो 19 फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ था. इसकी शुरुआती कीमत 59,900 रुपये है, और यह तीन स्टोरेज वेरिएंट - 128GB, 256GB और 512GB में उपलब्ध है. यह फोन ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ उतारा गया.

