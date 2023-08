Apple iPhone 15 Leaked Images: आईफोन 15 का डिजाइन हो गया लीक, चार्जिंग के लिए अब फोन में होगा Type C पोर्ट

डीएनए हिंदी: iPhone 15 का इंतजार शुरू हो गया है. इस बीच अब 2023 मे लॉन्च होने वाले iPhone 15 की तस्वीरें लीक होने लगी हैं. इस बीच अब फोन की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं. खास बात यह है कि इस बार चार्जिंग के लिए लोगों पुराने चार्जर से छुटकारा मिलने वाला है. लीक तस्वीर में सामने आया है कि फोन में USB-C पोर्ट मिल सकता है.

दरअसल, iPhone 15 के साथ Apple iPhone 15 Pro की छवि ऑनलाइन लीक हो गई है, MacRumors ने एक तस्वीर शेयर की गई है. तस्वीर में कथित Apple iPhone 15 Pro के फ्रेम को USB-C पोर्ट के साथ दिखाया गया है. Apple iPhone में लंबे समय से USB-C पोर्ट का इंतजार है. यूरोपियन यूनियन और भारत के नए नियमों के बाद, टेक दिग्गज को यूनिवर्सल पोर्ट को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

