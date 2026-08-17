Android में आया iPhone जैसा शेयरिंग फीचर, सिर्फ एक टैप में होगा काम

अब फोटो, वीडियो, लोकेशन और कांटेक्ट नंबर शेयर करने के लिए बार-बार मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दो फोन्स को एक-दूसरे के पास रखकर फाइल ट्रांसफर हो जाएगी.

अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं और आईफोन वालों को सिर्फ फोन एक-दूसरे से सटाकर फोटो या कांटेक्ट शेयर करते देख जलते थे, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. गूगल आखिरकार एंड्रॉइड यूजर्स के लिए टैप टू शेयर (Tap to Share) का नया फीचर लेकर आया है.

अब तक एंड्रॉइड में क्विक शेयर ही फाइल ट्रांसफर का सबसे मुख्य जरिया था, जो एप्पल के 'एयरड्रॉप' की तरह काम करता है. लेकिन अब इस नए अपडेट के बाद फोटो, वीडियो, लोकेशन और कांटेक्ट नंबर शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.

किन फोन्स में चलेगा यह नया फीचर?

गूगल हमेशा की तरह अपने नए फीचर्स की शुरुआत सबसे पहले अपने ही पिक्सल फोन से करता है. इसलिए यह फीचर फिलहाल गूगल पिक्सल 6 और उसके बाद आए नए मॉडल्स के लिए जारी किया जा रहा है. इसके साथ ही सैमसंग के नए गैलेक्सी फोल्ड फोन्स में भी यह फीचर काम करेगा.

ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके फोन में एंड्रॉइड 17 वर्जन होना जरूरी है. गूगल ने यह भी साफ किया है कि अगर आपके फोन में वर्क प्रोफाइल के ऐप्स हैं, तो उनमें यह फीचर फिलहाल काम नहीं करेगा.

'टैप टू शेयर' कैसे करेगा काम?

इसे इस्तेमाल करने का तरीका बेहद आसान है-

सबसे पहले जिन दो एंड्रॉइड फोन्स के बीच आपको फाइल ट्रांसफर करनी है, उन दोनों का लॉक खुला होना चाहिए.

अब आपको दोनों फोन्स को एक-दूसरे के पास लाकर हल्का सा सटाना होगा.

यह फीचर फोन में मौजूद एनएफसी तकनीक की मदद से काम करता है.

जैसे ही दोनों फोन एक-दूसरे के संपर्क में आएंगे, फोन की स्क्रीन पर एक अलग सी लाइट दिखाई देगी.

इसका मतलब है कि कनेक्शन बन चुका है और अब आप कोई भी फोटो, कांटेक्ट नंबर, लोकेशन या मीडिया फाइल चुटकियों में भेज सकते हैं.

जैसे ही फाइल ट्रांसफर हो जाए, दोनों फोन्स को एक-दूसरे से दूर कर दें. ऐसा करते ही एनएफसी कनेक्शन अपने आप कट जाएगा.

क्या इसे बंद भी किया जा सकता है?

यह फीचर फोन में पहले से ही चालू रहेगा. अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते या सुरक्षा के लिहाज से बंद रखना चाहते हैं, तो बहुत आसान है. आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना होगा, फिर गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद क्विक शेयर में जाकर 'टैप टू शेयर' को ऑफ कर दें.

गूगल ने कहा है कि यह सुविधा सिर्फ पिक्सल और सैमसंग तक ही सीमित नहीं रहेगी. बहुत जल्द इस साल के आखिर तक अन्य एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनियों के यूजर्स को भी यह शानदार फीचर इस्तेमाल करने को मिलेगा.

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