ChatGPT ने लगवा दी महिला की लॉटरी! क्या AI जिता सकता है 1.32 करोड़ रुपये, ये खबर खोल देगी आंखें

सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि एक महिला को एआई ने रातोंरात लॉटरी जितवाकर करोड़पति बना दिया. लेकिन क्या सच में एआई लॉटकी लगवा सकता है. आइए जातने है इसकी हकीकत

क्या कोई एआई कभी किसी को लॉटरी लगवा सकता है. आप इस बारे में क्या सोचते है? दरअसल एक खबर सामने आ रही है कि अमेरिका में एक महिला ने एआई की मदद से पैसे जीते हैं. इसे देखकर कुछ लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि वे भी एआई की मदद से पैसे जीतेंगे. लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि क्या सचमुच AI लॉटरी जितवाने में सक्षम है या किसी का जीत जाना महज इत्तेफाक है. इस खबर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं.

क्या सच में एआई पर कर सकते हैं विश्वास



अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग लॉटरी जीतने के लिए अलग-अलग तरह की ट्रकों को इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि उनके हिसाब का ही नंबर निकले. इसी स्थिति पर आकर लोग एआई से मदद लेना शुरू कर देते हैं. दरअसल अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाली कैरी एडवर्ड्स ने 8 सितंबर को 'वर्जीनिया लॉटरी पावरबॉल ड्रॉ' जैकपॉट जीता है. उनका दावा है कि ChatGPT से पूछे गए नंबर के आधार पर उन्होंने यह जीता है.

ये सिर्फ और सिर्फ संयोग है बस?



ChatGPT की ओर से बताए गए पहले पांच नंबरों में से चार और पावरबॉल को मैच किया. इससे उन्हें $50,000 का इनाम मिला, फिर उन्होंने $1 पावर प्ले फीचर का ऑप्‍शन चुना. इससे उनकी जीती गई कुल रकम $150,000 यानी ₹1.32 करोड़ हो गई. अब लोग सोच रहे है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है लेकिन असल बात तो ये है कि चैट जीपीटी द्वारा बताए गए नंबरों पर लॉटरी लगना महज एक संयोग हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लॉटरी लग ही जाएंगी.

