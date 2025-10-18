FacebookTwitterYoutubeInstagram
अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?

फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा प्लेटफॉर्म देता है क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा

भारत का स्‍वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI जल्द होगा लॉन्च, 10 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट

Kalki Dham: सम्भल में 5.5 एकड़ में बन रहा कल्कि धाम, आध्यात्मिक पहल के गवाह बन रहे लोग

नौकरी में नहीं लगा दिल, तो शुरू किया अपना बिजनेस; आज 50 करोड़ की कंपनी के हैं मालिक

दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य

बिहार चुनाव से पहले ही NDA को बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, जानें वजह

Rickets-Osteoporosis समेत ये गंभीर बीमारियां दे सकती है कैल्शियम की कमी, जानें क्या है इलाज

Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

भारत का स्‍वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI जल्द होगा लॉन्च, 10 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

भारत जल्द ही एआई की दुनिया में कदम रखने जा रहा है. अपना स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI लॉन्च करने की तैयारी में हैं. आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में

सुमित तिवारी

Updated : Oct 18, 2025, 08:47 PM IST

भारत का स्‍वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI जल्द होगा लॉन्च, 10 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

Sarvam AI launch soon

भारत जल्द ही अपना स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI लॉन्च करने जा रहा है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में घोषणा की है कि यह भारतीय AI मॉडल दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि वो खुद Sarvam AI का इस्तेमाल शुरू करेंगे. बता दें कि भारत सरकार इस समय स्वदेशी AI तकनीक को बढ़ावा दे रही है. सरकार जनता को एआई के बारे में जागरुक करने के लिए एक अभियान भी चलाने जा रही हैं. 

एक स्टार्टअप कंपनी

गौरतलब है कि Sarvam AI बेंगलूरू की एक स्टार्टअप कंपनी है. यह कंपनी एडवांस्ड AI रिसर्च को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए काम कर रही है.  पिछले साल अगस्त 2024 में, Sarvam AI ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर पेश किया था, जो कंपनियों को अपने ग्राहकों से सिर्फ टेक्स्ट के बजाय बोलकर बात करने की सुविधा देता है. इस तकनीक को 10 भारतीय भाषाओं में ट्रेन्ड किया गया है. इसका सीधा-सीधा मतलब है कि यह कई भारतीय भाषाओं के सपोर्ट करने वाला प्रोग्राम होगा. 

स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल में भी सहज

इसके आ जाने से यूजर्स कई भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकेंगे. अभी मार्केट में चैटजीपीटी और Gemini जैसे AI चैटबॉच मौजूद हैं. हालांकि, Sarvam AI स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल करता है, इसलिए यह ज्यादा लोगों के काम आ सकता है. इससे भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे. Sarvam AI के फीचर्स की बात करें तो इसे रियल-टाइम में बोलकर बातचीत करने और कुछ कामों को ऑटोमेटिक करने के लिए बनाया गया है.

