भारत जल्द ही एआई की दुनिया में कदम रखने जा रहा है. अपना स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI लॉन्च करने की तैयारी में हैं. आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में

भारत जल्द ही अपना स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI लॉन्च करने जा रहा है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में घोषणा की है कि यह भारतीय AI मॉडल दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि वो खुद Sarvam AI का इस्तेमाल शुरू करेंगे. बता दें कि भारत सरकार इस समय स्वदेशी AI तकनीक को बढ़ावा दे रही है. सरकार जनता को एआई के बारे में जागरुक करने के लिए एक अभियान भी चलाने जा रही हैं.

एक स्टार्टअप कंपनी

गौरतलब है कि Sarvam AI बेंगलूरू की एक स्टार्टअप कंपनी है. यह कंपनी एडवांस्ड AI रिसर्च को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए काम कर रही है. पिछले साल अगस्त 2024 में, Sarvam AI ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर पेश किया था, जो कंपनियों को अपने ग्राहकों से सिर्फ टेक्स्ट के बजाय बोलकर बात करने की सुविधा देता है. इस तकनीक को 10 भारतीय भाषाओं में ट्रेन्ड किया गया है. इसका सीधा-सीधा मतलब है कि यह कई भारतीय भाषाओं के सपोर्ट करने वाला प्रोग्राम होगा.

स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल में भी सहज

इसके आ जाने से यूजर्स कई भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकेंगे. अभी मार्केट में चैटजीपीटी और Gemini जैसे AI चैटबॉच मौजूद हैं. हालांकि, Sarvam AI स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल करता है, इसलिए यह ज्यादा लोगों के काम आ सकता है. इससे भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे. Sarvam AI के फीचर्स की बात करें तो इसे रियल-टाइम में बोलकर बातचीत करने और कुछ कामों को ऑटोमेटिक करने के लिए बनाया गया है.

