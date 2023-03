1Gbps+ की स्पीड से चलेगा इंटरनेट और मिनटों में फ्री में डाउनलोड हो जाएंगी फिल्में, बस करना होगा यह काम

Jio

डीएनए हिंदीः रिलायंस जियो लगातार अपने 5G सेवा का विस्तार कर रहा है. कंपनी ने हाल ही में घोषणा 34 नए शहरों में इस सर्विस को लॉन्च किया है. इसके साथ रिलायंस जियो भारत के 365 शहरों में 5G सर्विस प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई है. इन सभी शहरों के लोग जियो वेलकम ऑफर का लाभ ले सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के 1Gbps+ की स्पीड से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे जियो वेलकम ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे यह जान सकते हैं कि आपके शहर में 5G सर्विस लॉन्च हुई या नहीं

ऐसे एक्टिवेट करें Jio Welcome Offer

सबसे पहले आपको अपने MyJioApp में लॉगिन करना होगा कि आपको जियो वेलकम ऑफर मिला है या नहीं.

अगर आपको जियो 5G वेलकम ऑफर मिला होगा तो ऐप में दिखने लगेगा और यदि नहीं मिला होगा तो आपको इंतजार करना होगा. Jio 5G Welcome Offer मिलने के बाद Get Started पर क्लिक करें. इसके बाद आपको Jio 5G चलाने के लिए जो जरूरी चीजे हैं उनकी लिस्ट दिखेगी. अगर आपका स्मार्टफोन अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करना होगा. यदि पहले से अपडेटेड तो I have updated पर सिलेक्ट कर अपने मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग में जाकर 5G नेटवर्क को सेलेक्ट करें और आपका 5G unlimited data plan एक्टिवेट हो जायेगा. इस प्लान के एक्टिवेट होने के बाद आप जितना मर्जी 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं.

आपके शहर मे कब आएगी Jio 5G सर्विस ऐसे करें पता

जियो की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी दिसम्बर 2023 तक हर कस्बे, हर तालुका और हर तहसील में Jio 5G की सर्विस उपलब्ध करवाएगी. अगर आप यह जानने चाहते हैं कि कंपनी कब आपके शहर या कस्बे में 5G सर्विस उपलब्ध करवाएगी तो इस वेबसाइट https://www.jio.com/help/faq/mobile/jio-true-5g/about-5g/when-is-jio5g-network-getting-launched-my-cityarea#/ पर जाकर जानकारी पा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप और जानकारी पाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए JioCare बॉट से बात करके भी जानकारी पा सकते हैं.

