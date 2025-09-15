Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
BMW Accident मामले में आरोपी गगनप्रीत ने दी सफाई, नवजोत को दूर अस्पताल ले जाने की बताई ये वजह
Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो
Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम
CBSE ने तय कीं 10-12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास शर्तें, पूरा किया तभी मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
टेक-ऑटो
Indian Railway News: भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. अब रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल आधार वेरीफिकेशन यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे.
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. अब रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल आधार वेरीफिकेशन यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे. ऑनलाइन या काउंटर से तत्काल टिकट खरीदने के लिए ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद ही टिकट मिलेगा. हालांकि भारतीय सरकार ने ये फैसाल सिर्फ और सिर्फ दलाल और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए ही लिया है. इस तारीख से पहले आप अपना आधार लिंक जरूर कर लें, वरना आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे.
अब आधार वेरीफिकेशन होगा जरूरी
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इसकी जानकारी दे दी थी कि अब तत्काल टिकट की बुकिंग करने से पहले आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा. जब यात्री अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देंगे, तो उसके बाद उन्हें अपने नंबर पर ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद ही वो टिकट बुक या खरीद सकेंगे. हालांकि अब बिना ओटीपी के यात्री टिकट न ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन भी नहीं खरीद सकेंगे.
इस तारीख से पहले कर लें लिंक
रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग से पहले आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफिकेशन के लिए डेडलाइन भी दे दी है. जो भी यात्री ट्रेन से सफर करते रहते हैं, वो 1 अक्टूबर से पहले अपने आधार को वैरिफाई कर लें. वरना यात्री को कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है.
बता दें कि भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके अलावा शुरुआती दिन आरक्षित टिकट बुक करने के लिए अधिकृत टिकटिंग एजेंटों के लिए सामान्य रिजरवेशन खोलने के 10 मिनट के प्रतिबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.