Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. अब रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल आधार वेरीफिकेशन यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे. ऑनलाइन या काउंटर से तत्काल टिकट खरीदने के लिए ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद ही टिकट मिलेगा. हालांकि भारतीय सरकार ने ये फैसाल सिर्फ और सिर्फ दलाल और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए ही लिया है. इस तारीख से पहले आप अपना आधार लिंक जरूर कर लें, वरना आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे.

अब आधार वेरीफिकेशन होगा जरूरी

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इसकी जानकारी दे दी थी कि अब तत्काल टिकट की बुकिंग करने से पहले आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा. जब यात्री अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देंगे, तो उसके बाद उन्हें अपने नंबर पर ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद ही वो टिकट बुक या खरीद सकेंगे. हालांकि अब बिना ओटीपी के यात्री टिकट न ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन भी नहीं खरीद सकेंगे.

इस तारीख से पहले कर लें लिंक

रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग से पहले आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफिकेशन के लिए डेडलाइन भी दे दी है. जो भी यात्री ट्रेन से सफर करते रहते हैं, वो 1 अक्टूबर से पहले अपने आधार को वैरिफाई कर लें. वरना यात्री को कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है.

बता दें कि भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके अलावा शुरुआती दिन आरक्षित टिकट बुक करने के लिए अधिकृत टिकटिंग एजेंटों के लिए सामान्य रिजरवेशन खोलने के 10 मिनट के प्रतिबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

