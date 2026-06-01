AI के नाम पर छंटनी पड़ी भारी! मुश्किल में कई बड़ी-बड़ी कंपनियां, अब क्यों हो रहा पछतावा?

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई जैसी दिग्गज कंपनियों के बढ़ते खर्च और कमाई का कोई ठोस बिजनेस मॉडल न होना अब टेक जगत में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.

पिछले दो साल से दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर जो माहौल बना, वह किसी ऐतिहासिक तकनीकी क्रांति से कम नहीं था. ऐसा दावा किया जा रहा था कि इंटरनेट के आविष्कार के बाद यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा. हर छोटी-बड़ी कंपनी अपने नाम के साथ एआई जोड़ रही थी और हर टेक सीईओ दुनिया बदलने के दावे कर रहा था. लेकिन साल 2026 में पहली बार इस चमकदार कहानी की चमक फीकी पड़ती दिखाई दे रही है.

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर से लेकर ओपनएआई जैसी दिग्गज कंपनियों के बदले सुर, एआई पर बढ़ता बेहिसाब खर्च और कमाई का कोई ठोस बिजनेस मॉडल न होना अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या एआई का 'डॉट कॉम' जैसा कोई नया बबल अब फूटने की कगार पर है?

हर सवाल पर भारी खर्च

जब चैटजीपीटी लॉन्च हुआ, तब आम यूजर्स को सिर्फ इसका जादू दिख रहा था. लोग मुफ्त में सवाल पूछ रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे और कोड लिखवा रहे थे. लेकिन इस जादू के पीछे बैकएंड पर कितना पैसा जल रहा है, इस पर बहुत कम बात हुई. असल में, एआई कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है, इसे चलाने के लिए बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है.

टेक इंडस्ट्री में इस समय एक नया शब्द गूंज रहा है- 'इन्फरेंस कॉस्ट. इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी कोई यूजर एआई से कोई सवाल पूछता है, उसी सेकंड कंपनी की जेब से पैसा कटता है. हजारों महंगे जीपीयू चिप्स और विशाल डेटा सेंटर्स चौबीसों घंटे भारी मात्रा में बिजली और पानी की खपत करते हैं.

लागत का संकट

एक बड़ी कंपनी को महज कुछ ही महीनों में 500 मिलियन डॉलर का एआई बिल चुकाना पड़ा. माइक्रोसॉफ्ट ने लागत बढ़ने के कारण 'Claude' के कई लाइसेंस रद्द कर दिए, जबकि उबर का एआई सब्सक्रिप्शन बजट तय समय से बहुत पहले ही खत्म हो गया. यही वजह है कि अब कंपनियां मुफ्त फीचर्स को सीमित कर महंगे सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर रही हैं.

अरबों का निवेश, लेकिन कहां है मुनाफा?

उबर के सीओओ एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने हाल ही में खुलकर कहा कि कंपनियां एआई पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, लेकिन उसके मुकाबले कार्यक्षमता और उत्पादकता में वैसा उछाल नहीं दिख रहा है जैसी उम्मीद थी. आज टेक जगत के सबसे बड़े नाम भी पहले जितने आक्रामक नहीं दिख रहे हैं.

गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने स्वीकार किया कि विभिन्न कंपनियों के सीआईओ एआई के आसमान छूते खर्चों को लेकर बेहद चिंतित हैं. इसके अलावा, एक गंभीर समस्या सर्कुलर इन्वेस्टमेंट की भी आ रही है, जहां बड़ी टेक कंपनियां एक-दूसरे के एआई प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही हैं. विश्लेषकों का मानना है कि इससे कंपनियों की वैल्यूएशन कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई दिख रही है.

नौकरियों के संकट पर यू-टर्न

शुरुआत में ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन समेत कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि एआई लाखों व्हाइट कॉलर नौकरियां खत्म कर देगा. लेकिन अब उनका रुख बदला हुआ है. ऑल्टमैन ने हाल ही में माना कि नौकरियों के पूरी तरह खत्म होने जैसी स्थिति अभी तक नहीं आई है. वहीं, एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग ने उन कंपनियों पर निशाना साधा जो अपनी गलत व्यावसायिक नीतियों के कारण की जा रही छंटनी का ठीकरा एआई के सिर फोड़ रही हैं.

'नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च' की एक ताजा स्टडी के मुताबिक, लगभग 90 प्रतिशत कंपनियों ने माना है कि एआई का फिलहाल उनकी उत्पादकता या कुल रोजगार पर कोई बड़ा क्रांतिकारी असर नहीं पड़ा है.

अमेरिका में एआई का बढ़ता सामाजिक विरोध

तकनीकी दिक्कतों के अलावा एआई को अब सामाजिक और पर्यावरणीय मोर्चे पर भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज और टेक सेमिनार्स में छात्रों द्वारा टेक लीडर्स का विरोध किया जा रहा है. गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट को एआई पर भाषण देते समय हूटिंग का सामना करना पड़ा.

युवा पीढ़ी में यह डर साफ दिख रहा है कि मशीनें उनके करियर की शुरुआत से पहले ही उनकी जगह ले लेंगी. इसके अलावा, नए डेटा सेंटर्स द्वारा अत्यधिक बिजली और पानी के इस्तेमाल के कारण पर्यावरणविद भी सड़कों पर उतर रहे हैं.

क्या आने वाला है डॉट कॉम जैसा क्रैश?

ब्रिजवाटर के रे डालियो से लेकर जेपी मॉर्गन के जेमी डाइमॉन तक कई बड़े अर्थशास्त्री मान चुके हैं कि एआई एक बेहतरीन और वास्तविक तकनीक जरूर है, लेकिन इसमें इस वक्त लगाया जा रहा बहुत सारा पैसा सीधे तौर पर बर्बाद हो सकता है. इतिहास गवाह है कि 1990 के दशक के अंत में डॉट कॉम बबल के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब इंटरनेट के नाम पर अरबों डॉलर बहे और बाद में हजारों कंपनियां रातों-रात गायब हो गईं.

तकनीक बुरी नहीं, उम्मीदें ओवरहाइप हैं

इसका यह मतलब कतई नहीं है कि एआई पूरी तरह खत्म हो जाएगा. डॉट कॉम क्रैश के बाद भी इंटरनेट खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह और मजबूत होकर उभरा था. एआई के साथ भी यही होगा. जो कंपनियां सिर्फ हाइप के दम पर चल रही हैं, वे बंद हो जाएंगी, और जो कम लागत व साफ बिजनेस मॉडल पर काम करेंगी, वे टिकी रहेंगी.

पहले कहा गया था कि एआई इंसानों की जगह ले लेगा, लेकिन आज का सच यह है कि एआई को चलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा है कि कई मोर्चों पर इंसान आज भी सबसे सस्ता, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल विकल्प बना हुआ है.