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उत्तर प्रदेश

लखनऊ अग्निकांड पर रोते हुए बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक- मैंने खुद देखे बच्चों के शव, घायलों का KGMU में इलाज जारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार, 22 जून को तीन मंजिल की एक व्यावसायिक इमारत में लगी आग में झुलसकर कम से कम 14 लोगों की मौत हो गयी तथा सात अन्य जख्मी हो गए.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 22, 2026, 06:59 PM IST

लखनऊ अग्निकांड पर रोते हुए बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक- मैंने खुद देखे बच्चों के शव, घायलों का KGMU में इलाज जारी

लखनऊ अग्निकांड पर बात करते हुए रो पड़े डिप्टी CM ब्रजेश पाठक-  (फोटो- ANI)

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  • जहां आग लगी वो इमारत अलीगंज के पॉश रिहायशी इलाके में है.
  • आग लगने की घटना में कम से कम 20 से अधिक छात्र अंदर फंस गए.
  • बचावकर्मियों ने इमारत की दीवार तोड़कर फंसे हुए लोगों को निकाला.

लखनऊ के अलीगंज इलाके के पुरानिया में भीषण अग्निकांड ने सबको झकझोर दिया है. यहां एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई है. इस भयानक हादसे की खबर मिलते ही यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटना स्थल पर पहुंचे. स्थिति की भयावहता डिप्टी सीएम ने अपनी आंखों से देखी. ये मंजर इतना दर्दनाक था कि ब्रजेश पाठक इसके बारे में पत्रकारों को बताते हुए रो पड़े. 

उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, "इस घटना में 14 बच्चों की मौत हो गई है और चार घायल बच्चों को KGMC ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. मुख्यमंत्री अलीगढ़ में अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं. हमारी प्राथमिकता घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराना है. घटना कैसे और क्यों हुई, इसका पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. अधिकारियों ने घटनास्थल पर तलाशी अभियान पूरा कर लिया है और पुष्टि की है कि अब कोई बच्चा वहां फंसा नहीं है. घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बिना किसी नरमी के सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने पीड़ित परिवारों को पूरा समर्थन देने की बात दोहराई है और कहा है कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी."

 

 

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