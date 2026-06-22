लखनऊ अग्निकांड पर रोते हुए बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक- मैंने खुद देखे बच्चों के शव, घायलों का KGMU में इलाज जारी

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार, 22 जून को तीन मंजिल की एक व्यावसायिक इमारत में लगी आग में झुलसकर कम से कम 14 लोगों की मौत हो गयी तथा सात अन्य जख्मी हो गए.
लखनऊ के अलीगंज इलाके के पुरानिया में भीषण अग्निकांड ने सबको झकझोर दिया है. यहां एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई है. इस भयानक हादसे की खबर मिलते ही यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटना स्थल पर पहुंचे. स्थिति की भयावहता डिप्टी सीएम ने अपनी आंखों से देखी. ये मंजर इतना दर्दनाक था कि ब्रजेश पाठक इसके बारे में पत्रकारों को बताते हुए रो पड़े.
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, "इस घटना में 14 बच्चों की मौत हो गई है और चार घायल बच्चों को KGMC ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. मुख्यमंत्री अलीगढ़ में अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं. हमारी प्राथमिकता घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराना है. घटना कैसे और क्यों हुई, इसका पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. अधिकारियों ने घटनास्थल पर तलाशी अभियान पूरा कर लिया है और पुष्टि की है कि अब कोई बच्चा वहां फंसा नहीं है. घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बिना किसी नरमी के सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने पीड़ित परिवारों को पूरा समर्थन देने की बात दोहराई है और कहा है कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी."
#WATCH लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, "इस घटना में 14 बच्चों की मौत हो गई है और चार घायल बच्चों को KGMC ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अलीगढ़ में अपने… pic.twitter.com/nI1xwsZCvN— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2026
बता दें कि पुरनिया बाजार से चंद कदमों की दूरी पर स्थित यह इमारत अलीगंज के पॉश रिहायशी इलाके में है, जहां कोचिंग सेंटर और कैफे जैसी जगहें हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने के समय इमारत के अंदर मौजूद रहे युवकों और युवतियों के रिश्तेदार बताये जा रहे कुछ लोग घटनास्थल के पास खड़े होकर रोते-बिलखते और अधिकारियों से इमारत के अंदर जाने की गुहार लगाते नजर आये.
रिपोर्ट में बताया गया है कि अलीगंज थाना क्षेत्र के उषा मेहता मार्ग पर स्थित तीन मंजिला वाणिज्यिक इमारत में अपराह्न करीब तीन बजे आग लगने की जानकारी मिली और तत्काल कई दमकल वाहनों और हाइड्रोलिक सीढ़ी वाले वाहन को बचाव अभियान के लिए भेजा गया. बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवानों को भी तैनात किया गया.
सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की सूचना मिलने के बाद अपना अलीगढ़ का दौरा बीच में ही छोड़कर लखनऊ लौट आए. मुख्यमंत्री ने लिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ में हुई इस घटना पर गहरा दुख जताया है. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता की भी घोषणा की.