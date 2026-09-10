Opinion: नीला रंग अपनाने से नहीं बदलेगा इतिहास, दलितों के अपमान के दाग से कैसे निकलेगी सपा

मायावती के दौर में जिन दलित प्रतीकों को राजनीतिक पहचान मिली, सपा सरकार में उनमें बदलाव किए गए. ऐसे में नीला रंग अपनाने की नई कोशिश पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

लेखक- डॉ सुनील कुमार मिश्र

अखिलेश यादव इन दिनों नीले रंग को खूब प्रमोट कर रहे हैं. कभी नीली शॉल ओढ़े नजर आते हैं तो कभी अपनी छात्र सभा की यूनिफॉर्म का रंग नीला कर रहे हैं. जाहिर है, नीला रंग यूं ही नहीं चुना गया है. यह रंग दलित राजनीति और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की विरासत से जुड़ा है. यूपी विधानसभा का चुनाव पास है तो अखिलेश यादव दलित वोट को साधने के लिए ये दांव चल रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या रंग बदल लेने से या दलित समाज से जुड़े रंग को पहन लेने से सपा की राजनीति का इतिहास भी बदल जाएगा?

समाजवादी पार्टी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है. अखिलेश यादव भले ही नीले रंग के जरिए दलितों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सपा का अपना राजनीतिक इतिहास ऐसे सवालों से भरा है, जिनसे वह इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती.

मायावती का अपमान दलित समाज कैसे भूल सकता है

दलित समाज के लिए मायावती सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं हैं. वह दलित समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाजों में से एक रही हैं. ऐसे में मायावती के साथ हुआ गेस्ट हाउस कांड दलित समाज की सामूहिक राजनीतिक स्मृति का हिस्सा है. उस घटना को भुलाकर सपा के लिए अचानक दलित राजनीति की नई जमीन तैयार करना आसान नहीं होगा.

शिवपाल यादव और मुलायम सिंह की ओर से मायावती को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणियां भी सपा के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा रही हैं. यूपी की सियासत में लंबे समय तक सपा और बसपा के बीच सीधी लड़ाई रही है, जिसमें दलित और यादव आमने-सामने रहे हैं. ऐसे में आज अचानक अखिलेश यादव का दलित प्रेम दिखाना लोगों के मन में जगह बनाता नहीं दिखता.

आंबेडकर के नाम पर नया प्रेम, पुराने बयान कैसे भूलें

डॉ. आंबेडकर को लेकर अखिलेश यादव और सपा के दूसरे नेताओं के बयानों पर भी सवाल उठते रहे हैं. अब वही सपा आंबेडकर और नीले रंग के प्रतीकों के जरिए दलित समाज के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. दलितों के नाम पर बनाए गए शहरों और स्मारकों को लेकर अखिलेश सरकार के फैसले भी सवालों के घेरे में रहे हैं. मायावती के दौर में जिन दलित प्रतीकों को राजनीतिक पहचान मिली, सपा सरकार में उनमें बदलाव किए गए. ऐसे में नीला रंग अपनाने की नई कोशिश पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

दलित आरक्षण के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर सवाल उठते रहे हैं. हाल में सपा के एक कार्यक्रम में दलित नेता को मंच से उतारे जाने की घटना ने इन सवालों को और हवा दी. अगर दलित सपा की राजनीति का केंद्र हैं तो फिर पार्टी के मंच पर दलित नेता के सम्मान का सवाल क्यों खड़ा होता है?

यही असली विरोधाभास है। दलितों के लिए राजनीति सिर्फ रंग, प्रतीक और नारों से नहीं होती. उसके लिए सम्मान चाहिए, भागीदारी चाहिए और अपने नेताओं के भीतर उनके प्रति भरोसा दिखना चाहिए.

दलित उत्पीड़न पर राजनीति नहीं, जवाब चाहिए

यूपी पुलिस के आंकड़ों को ही देखें, जिसमें साफ पता चलता है कि यूपी में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. ऐसे में नीली शॉल, नीली यूनिफॉर्म और आंबेडकर के नाम से सियासी संदेश दिया जा सकता है, लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता. अगर अखिलेश सच में दलित राजनीति की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी के पुराने राजनीतिक व्यवहार से पैदा हुए सवालों का जवाब देना होगा.

(लेखक अतर्रा पीजी कॉलेज, अतर्रा, बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीति और समसामयिक विषयों पर लेखन करते हैं.)