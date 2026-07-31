ब्राह्मणों से दूरी, दलित-मुस्लिम पर दांव...चंद्रशेखर की पार्टी ने जारी की प्रभारियों की लिस्ट, समझिए यूपी की राजनीति पर क्या होगा असर

आजाद समाज पार्टी ने शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, सीतापुर जैसे जिलों में अपनी टीम फैला दी है. चंद्रशेखर ने 45 प्रभारियों में एक भी ब्राह्मण चेहरे को जगह नहीं दी है.

आजाद समाज पार्टी ने 45 प्रभारियों की लिस्ट जारी की

चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने सामान्य सीटों पर भी दलित प्रभारियों को उतारा

दलित-ओबीसी-मुस्लिम समीकरण बनाने की तैयारी में चंद्रशेखर



Aazad Samaj Party: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आजाद समाज पार्टी ने अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी है. भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 45 प्रभारियों की लिस्ट जारी की है. खास बात ये है कि इस लिस्ट में एक भी ब्राह्मण या ठाकुर चेहरे को शामिल नहीं किया गया है. आजाद समाज पार्टी के 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची में 18 दलित, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और 1 सिख समाज के चेहरे को जगह दी गई है. इस लिस्ट के साथ ही पार्टी ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उसकी रणनीति क्या होगी. आइये जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यूपी की राजनीति पर किस तरह से असर डाल सकती है.

भाजपा या सपा-कांग्रेस, किसके लिए खतरा बनेंगे चंद्रशेखर?

आजाद समाज पार्टी के प्रभारियों की लिस्ट देखकर ये समझा जा सकता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का मुख्य फोकस दलित-मुस्लिम और ओबीसी वोटरों पर है. यूपी की राजनीति में अब तक दलितों को बहुजन समाज पार्टी का वोटर माना जाता था. मुस्लिम और ओबीसी वोटरों को सपा का बेस वोटर माना जाता है. कांग्रेस को अब इन सभी समाजों के वोट मिलते आए हैं. लेकिन आजाद समाज पार्टी ने 2027 के विधान सभा के चुनावों को दिलचस्प बना दिया है.

आजाद समाज पार्टी ने भाजपा को भी चुनौती देने की कोशिश की है. उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से ही यादव को छोड़कर बाकी ओबीसी जातियों को बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है. चंद्रशेखर ने 45 प्रभारियों में यादव, गुर्जर, प्रजापति, वाल्मीकि, और मौर्य समाज के नेताओं को जगह दी है. आजाद समाज पार्टी अगर अपनी रणनीति में कामयाब होती है तो अगला विधानसभा चुनाव बड़े राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल हो सकता है.

यूपी का जातीय समीकरण क्या कहता है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रही है. इस 'जटिल जातिगत पहेली' को सुलझा लेना सफलता की गारंटी समझा जाता है. साल 2017 में इसी के दम पर भाजपा ने अपना परचम बुलंद किया था. साल 2017 के लिए की गई CSDS-Lokniti की एक स्टडी बताती है कि तब सर्वणों ने बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट दिया था. गैर-यादव OBC के वोट का बड़ा हिस्सा भी बीजेपी को मिला. मुस्लिम वोटरों ने सपा और बसपा को वोट दिया. जाटव वोट का बड़ा हिस्सा मायावती की पार्टी बसपा को मिला और बीजेपी ने गैर-जाटव दलितों के वोट में सेंध लगाई.

साल 2022 में भी कहानी ज्यादा नहीं बदली. CSDS-Lokniti की उत्तर प्रदेश पोस्ट-पोल स्टडी में बताया गया कि 2022 में भी सवर्ण वोट भाजपा के साथ गया. गैर-यादव OBC मतदाता ने भी बीजेपी को वोट दिया. जाटव वोट का बड़ा हिस्सा एक बार फिर बसपा के साथ रहा. इस साल सपा ने अपना पुराना वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली.

एबीपी की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 17-19 प्रतिशत वोटर सवर्ण हैं. इसमें सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत ब्राह्मण वोटर हैं. यूपी में ओबीसी वोटर 40 से 43 प्रतिशत है जो मतदाताओं का सबसे बड़ा हिस्सा है. ओबीसी में भी सबसे ज्यादा 10 फीसदी यादव वोट हैं. लेकिन कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, लोधी, निषाद और अन्य जातियों के वोट भी बेहद अहम हैं. माना जाता है कि गैर-यादव OBC मतदाता का झुकाव ही जीत और हार तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है.

पश्चिमी यूपी में सबसे तगड़ा मुकाबला

आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस कर के ही अपने प्रभारियों की पहली लिस्ट जारी की है. इसमें मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे जिलों पर ध्यान दिया गया है. ये दिखाता है कि पार्टी वेस्ट यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद खुद नगीना से सांसद भी हैं.

पश्चिमी यूपी पर भाजपा के अलावा सपा-कांग्रेस की नजर भी है. उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बलरामपुर, बरेली, मेरठ और बहराइच जैसे जिलों में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है. इस क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी जोरदार तरीके से लड़ी तो सपा-कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान हो सकता है और भाजपा को फायदा हो सकता है.

अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर रहे हैं चंद्रशेखर

यूपी चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहुत पहले से ही PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दे चुके हैं. चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के इस नारे को केवल गुमराह करने वाला बताया है.चंद्रशेखर आजाद PDA का मतलब पिछड़ा और दलित को अपमानित करना बताते हैं. आजाद समाज पार्टी ने अपना चुनावी एजेंडा भी साफ रखा है. पार्टी का कहना है कि बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करेंगे और सामाजिक न्याय, संविधान और बहुजन हितों की आवज को जन-जन तक पहुंचाएंगे. राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी ने सपा, बसपा और कांग्रेस से ज्यादा तेजी दिखाई है. जहां सपा और कांग्रेस के बीच अभी सीटों के बंटवारे को लेकर भी सहमति नहीं बनी है, वहीं आजाद समाज पार्टी ने अपने योद्धा चुनावी मैदान में उतार दिए हैं.