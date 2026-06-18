FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
2012 में टूटा था भरोसा, 2026 में फिर वही गलती? ब्राह्मण सम्मेलन से दूर रहे अखिलेश पर उठे सवाल

2012 में टूटा था भरोसा, 2026 में फिर वही गलती? ब्राह्मण सम्मेलन से दूर रहे अखिलेश पर उठे सवाल

Explainer: कैसी हो सकती है भारत की रॉकेट फोर्स? ये चार हथियार छुड़ाएंगे चीन-पाकिस्तान के छक्के

Explainer: कैसी हो सकती है भारत की रॉकेट फोर्स? ये चार हथियार छुड़ाएंगे चीन-पाकिस्तान के छक्के

Canada vs Qatar Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें कनाडा और कतर मुकाबला? जानें मैच डिटेल्स

Canada vs Qatar Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें कनाडा और कतर मुकाबला? जानें मैच डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

हिंदी न्यूज़उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

2012 में टूटा था भरोसा, 2026 में फिर वही गलती? ब्राह्मण सम्मेलन से दूर रहे अखिलेश पर उठे सवाल

ब्राह्मण सम्मेलन के बाद उठे सवालों ने 2012 की यादें ताजा कर दी हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि तब सपा सत्ता में थी और आज सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 18, 2026, 10:04 PM IST

2012 में टूटा था भरोसा, 2026 में फिर वही गलती? ब्राह्मण सम्मेलन से दूर रहे अखिलेश पर उठे सवाल

लेखक डॉ. अभय पांडेय दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

डॉ. अभय पांडेय का लेख

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर चर्चा में है. बुधवार, 17 जून को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं पहुंचे. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता इसे ब्राह्मण समाज की उपेक्षा बता रहे हैं, जबकि सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ रही है और कुछ सांसद नेतृत्व के रवैये से असहज हैं.

दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. 2012 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आयोजित एक बड़े ब्राह्मण प्रतिनिधि सम्मेलन में न मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे और न ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव. उस समय भी ब्राह्मण समाज ने इसे अपमान की तरह देखा था. आज जब एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश यादव की गैरहाजिरी चर्चा का विषय बनी हुई है और सपा में टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं, तब 2012 का वह पूरा घटनाक्रम फिर से याद किया जा रहा है.

क्या थी 2012 की वो घटना 

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2012 का साल केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं था, बल्कि एक ऐसे संभावित सामाजिक पुनर्संतुलन का संकेत भी था, जिसमें समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर एक व्यापक गठबंधन गढ़ सकती थी. उस चुनाव में ब्राह्मण समुदाय का उल्लेखनीय झुकाव सपा की ओर दिखा था. लगभग 19 प्रतिशत ब्राह्मण वोट और 42 में से 22 ब्राह्मण उम्मीदवारों की जीत इस बात का संकेत थी कि एक नया भरोसा बन रहा है, एक ऐसा भरोसा जिसमें सपा को केवल एक जाति विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व की संभावना के रूप में देखा जाने लगा था. लेकिन, राजनीति में यह भरोसा जितनी तेजी से बनता है, उतनी ही तेजी से टूट भी सकता है और 2012 के बाद जो घटनाक्रम सामने आए, उन्होंने इसी उभरते हुए भरोसे को धीरे-धीरे खत्म कर दिया.

सत्ता में आने के तुरंत बाद आयोजित ब्राह्मण प्रतिनिधि सम्मेलन इसी भरोसे की पहली बड़ी परीक्षा था. प्रदेश भर से हजारों प्रतिनिधि इस उम्मीद के साथ आए थे कि उन्हें सीधे शीर्ष नेतृत्व से संवाद का अवसर मिलेगा और यह संदेश जाएगा कि उनका समर्थन केवल चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि राजनीतिक सम्मान में भी बदलेगा.लेकिन, जब मंच पर न मुलायम सिंह यादव पहुंचे और न ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो यह केवल एक औपचारिक अनुपस्थिति नहीं रही. यह एक ऐसा क्षण बन गया जिसने पूरे कार्यक्रम की आत्मा बदल दी. वहां मौजूद प्रतिनिधियों के लिए यह संकेत साफ था कि जिस समाज ने सत्ता तक पहुंचाने में भूमिका निभाई, उसे उस स्तर का महत्व नहीं दिया जा रहा जिसकी उसने अपेक्षा की थी.

राजनीति में प्रतीकों का महत्व बहुत बड़ा होता है, और उस दिन का खाली मंच धीरे-धीरे एक स्थायी राजनीतिक संदेश में बदल गया - एक ऐसा संदेश, जिसने समर्थन को सम्मान में नहीं, बल्कि दूरी में बदल दिया.

ब्राह्मण समीकरण आखिर क्यों था जरूरी...

2012 का जनादेश सपा के लिए केवल सरकार बनाने का अवसर नहीं था, बल्कि अपनी छवि को पुनर्परिभाषित करने का भी मौका था. ब्राह्मण समाज, जो लंबे समय तक सपा से दूरी बनाए हुए था, उसने उस चुनाव में जिस स्तर पर समर्थन दिया, वह किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक संकेत होता है कि वह अपने सामाजिक आधार को विस्तारित कर सकता है. लेकिन ऐसे अवसर केवल चुनावी रणनीति से नहीं, बल्कि उसके बाद के व्यवहार और निर्णयों से मजबूत होते हैं. ब्राह्मण प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान जो हुआ, उसने इस पूरे अवसर को कमजोर कर दिया. यह केवल एक कार्यक्रम की चूक नहीं थी, बल्कि यह उस राजनीतिक संवेदनशीलता की कमी का उदाहरण बन गया, जिसकी अपेक्षा एक नई सामाजिक साझेदारी से की जाती है.

यहां ये भी समझना जरूरी है कि सपा से पहले जिस बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, उसने भी ब्राह्मण समीकरण को जोड़कर ही यूपी में सरकार बनाई थी. इसके लिए बसपा को अपना नारा 'तिलक-तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार' से बदलकर 'हाथी नहीं गणेश है-ब्रह्मा, विष्णु, महेश है' करना पड़ा था.साफ है कि जब कोई वर्ग पहली बार भरोसा करता है, तो वह केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि संवाद और सम्मान की भी अपेक्षा करता है. और जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो निराशा केवल क्षणिक नहीं रहती, बल्कि धीरे-धीरे एक स्थायी धारणा में बदल जाती है.

प्रतीक से धारणा तक का सफर

ब्राह्मण प्रतिनिधि सम्मेलन एक ऐसा मंच था जहां सपा उस भरोसे को मजबूत कर सकती थी, जो चुनाव के दौरान बना था. लेकिन शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति ने इस मंच को एक अलग ही अर्थ दे दिया. शिवपाल सिंह यादव ने कार्यक्रम को संभालने की कोशिश की, ब्राह्मण नेताओं के योगदान का उल्लेख किया, आश्वासन भी दिए, लेकिन राजनीति में कई बार व्यक्ति नहीं, बल्कि उपस्थिति मायने रखती है. जिस स्तर का नेतृत्व अपेक्षित था, वह वहां नहीं था - और यही बात सबसे ज्यादा गहरी लगी.

यह घटना धीरे-धीरे एक राजनीतिक स्मृति में बदल गई। यह केवल उस दिन तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले वर्षों में जब भी सपा और ब्राह्मण समाज के रिश्तों की बात हुई, यह उदाहरण सामने आता रहा। यही वह बिंदु था जहां से "उपेक्षा" की भावना ने आकार लेना शुरू किया.

रणनीतिक संतुलन या स्पष्टता की कमी

उस समय यह तर्क भी दिया गया कि यह अनुपस्थिति एक तरह का राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश थी. मुलायम सिंह यादव शायद यह नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक झुकाव दिखाने से उनके पारंपरिक वोट बैंक में कोई असहजता पैदा हो. लेकिन राजनीति में संतुलन तभी सफल होता है जब संदेश स्पष्ट हो। जब संदेश अधूरा या अस्पष्ट होता है, तो वह संतुलन नहीं, बल्कि असमंजस पैदा करता है. 2012 का यह घटनाक्रम इसी असमंजस का उदाहरण बन गया. एक तरफ ब्राह्मणों को साथ लाने की कोशिश, दूसरी तरफ उनके साथ स्पष्ट संवाद की कमी - इसने एक ऐसी स्थिति बना दी जिसमें भरोसा टिक नहीं पाया.

इटावा जैसे प्रकरणों ने बढ़ती खाई को और बढ़ाया

ब्राह्मण सम्मेलन के बाद जो दूरी शुरू हुई, उसे आगे की घटनाओं ने और गहरा कर दिया. प्रदेश में वर्ष 2012 से 2017 के बीच कई ऐसे मामले सामने आए, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के भीतर असुरक्षा और उपेक्षा की भावना को मजबूत किया. इनमें इटावा की उर्मिला बाजपेयी का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा. इस घटना में जिस तरह एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से अमर्यादित व्यवहार किया गया और गले में जूतों की माला पहनाकर गधे पर घुमाने के साथ ही परिवार के साथ मारपीट की गई, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. यह केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक प्रतिक्रिया दोनों पर सवाल खड़े किए. आरोप यह भी लगे कि कार्रवाई में अपेक्षित तेजी और कठोरता नहीं दिखाई गई. इस घटना का प्रभाव इसलिए और गहरा था क्योंकि इसे एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा गया. पीड़ित परिवार ब्राह्मण था जबकि शोषणकर्ता उस यादव समुदाय से आता था, जिसे समाजवादी पार्टी अपनी वोटबैंक की गारंटी समझती है. जांच समेत पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया में जो भी हीला-हवाली हुई, उसने लोगों की राजनीतिक धारणा को प्रभावित किया.

घटनाओं की शृंखला और बनती धारणा

इटावा की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी. 2012 से 2017 के बीच कई छोटे-बड़े प्रकरण सामने आए, जिनमें ब्राह्मण समाज के साथ दुर्व्यवहार, अपराध या प्रशासनिक उदासीनता के आरोप लगे. हर घटना अपने आप में भले अलग रही हो, लेकिन सामूहिक रूप से उन्होंने एक धारणा बना दी. यह धारणा यह थी कि ब्राह्मण समाज का समर्थन राजनीतिक रूप से उपयोग तो किया गया, लेकिन उन्हें वह सुरक्षा और सम्मान नहीं मिला जिसकी अपेक्षा थी. राजनीति में धारणा कई बार वास्तविकता से ज्यादा प्रभावशाली होती है, और जब यह धारणा बन जाती है, तो उसे बदलना आसान नहीं होता.

वर्तमान राजनीति और पुरानी स्मृतियों का टकराव

आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को फिर से साधने की कोशिश करती नजर आती है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे मुद्दों पर उनका रुख इसी प्रयास का हिस्सा माना जाता है, जहां यह संदेश देने की कोशिश होती है कि पार्टी ब्राह्मण हितों के प्रति संवेदनशील है. लेकिन राजनीति में केवल वर्तमान की रणनीति पर्याप्त नहीं होती. अतीत की स्मृतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। 2012 का सम्मेलन और उसके बाद की घटनाएं आज भी उस स्मृति का हिस्सा हैं, जो निर्णय को प्रभावित करती हैं.

अवसर को समीकरण में बदलने के लिए चाहिए पर्याप्त संवेदनशीलता

2012 का ब्राह्मण सम्मेलन और उसके बाद का घटनाक्रम यह दिखाता है कि राजनीति में भरोसा बनाना जितना कठिन है, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है.एक चूक, एक संकेत, एक घटना - ये सब मिलकर एक बड़े सामाजिक समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं. समाजवादी पार्टी के लिए यह एक ऐसा उदाहरण है, जहां एक संभावित सामाजिक गठबंधन को स्थायी रूप नहीं मिल पाया. आज जब वह उस खोए हुए भरोसे को फिर से पाने की कोशिश कर रही है, तो यह समझना जरूरी है कि भरोसा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि निरंतर व्यवहार और स्पष्ट संदेश से बनता है. और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है - राजनीति में अवसर मिलते हैं, लेकिन उन्हें रिश्तों में बदलने के लिए केवल रणनीति नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और निरंतरता भी जरूरी होती है. कहीं न कहीं इस स्तर पर आज भी समाजवादी पार्टी में पर्याप्त संवेदनशीलता की कमी दिखती है और यही कारण है कि ब्राह्मण समाज से जुड़ाव की उनकी मंशा अधूरी रह जाएगी.

क्या 2026 में फिर दोहराई जा रही है वही गलती?

बुधवार के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद उठे सवालों ने 2012 की यादें ताजा कर दी हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि तब सपा सत्ता में थी और आज सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है. उस समय ब्राह्मण समाज के बीच पैदा हुई दूरी का राजनीतिक नुकसान पार्टी को बाद के चुनावों में उठाना पड़ा था. अब जब सपा फिर से उसी समाज को साधने की कोशिश कर रही है, तब सम्मेलन में अखिलेश यादव की गैरहाजिरी को लेकर उठ रही चर्चाएं पार्टी के लिए असहज सवाल खड़े कर रही हैं. यही वजह है कि ओमप्रकाश राजभर और भाजपा के अन्य नेता इस मुद्दे को सिर्फ ब्राह्मण सम्मान से नहीं, बल्कि सपा के भीतर असंतोष और संभावित टूट से भी जोड़कर देख रहे हैं. लेकिन राजनीति में कई बार घटनाओं से ज्यादा उनके प्रतीक और संदेश असर डालते हैं. 2012 में एक खाली मंच ने जो सवाल खड़े किए थे, 2026 में वही सवाल फिर चर्चा के केंद्र में हैं.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement