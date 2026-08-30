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Opinion: निजी संचालन समिति के आरोप से JPNIC पर फंस सकते हैं अखिलेश, भाई-भतीजावाद पर नई बहस का करना होगा सामना

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Opinion: निजी संचालन समिति के आरोप से JPNIC पर फंस सकते हैं अखिलेश, भाई-भतीजावाद पर नई बहस का करना होगा सामना

भाजपा सवाल उठा रही है कि जिस परियोजना का शुरुआती 200 करोड़ था, वह 850 करोड़ रुपये तक कैसे पहुंच गया? इसके बावजूद परियोजना का काम सिर्फ 60 फीसदी ही क्यों पूरा हुआ?

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 30, 2026, 07:11 PM IST

Opinion: निजी संचालन समिति के आरोप से JPNIC पर फंस सकते हैं अखिलेश, भाई-भतीजावाद पर नई बहस का करना होगा सामना

Opinion: निजी संचालन समिति के आरोप से JPNIC पर फंस सकते हैं अखिलेश.

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लेखक- डॉ. दीपक पाण्डेय

JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर अखिलेश यादव भले ही योगी सरकार और भाजपा पर लगातार हमलावर हों, लेकिन अब सत्ता पक्ष के पलटवार ने इस मुद्दे की दिशा बदल दी है. जिस JPNIC को अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार बनाना चाहते थे, वही अब उनके लिए मुश्किल खड़ी करता दिख रहा है. खासकर निजी संचालन समिति में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी को लेकर भाजपा के आरोपों ने अखिलेश यादव के सामने भाई-भतीजावाद को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया है.

JPNIC को बेचने के आरोप पर भाजपा का पलटवार

अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार ने JPNIC को बेच दिया है. समाजवादी पार्टी इसे जनता की संपत्ति बताते हुए सरकार पर सवाल उठा रही है. लेकिन सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि JPNIC को बेचा नहीं गया, बल्कि सिर्फ लीज पर दिया गया है और इसका मालिकाना हक सरकार के पास ही है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास ही है तो अखिलेश यादव इसे बेचने का आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अब JPNIC की संचालन समिति को लेकर खड़ा हो गया है.

संचालन समिति में परिवार की मौजूदगी पर सवाल

भाजपा का आरोप है कि JPNIC के संचालन के लिए जो समिति बनाई गई, उसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव शामिल रहे. भाजपा इसे भाई-भतीजावाद और परिवारवाद से जोड़ रही है. अब सवाल है कि अगर JPNIC जनता के पैसे से तैयार होने वाली सार्वजनिक परियोजना थी तो उसके संचालन से जुड़ी समिति में एक ही परिवार के इतने सदस्य क्यों शामिल थे? क्योंकि जिस परिवारवाद को लेकर भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला करती रही है, JPNIC की संचालन समिति का मुद्दा उसी आरोप को एक नया राजनीतिक आधार दे सकता है.

योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 29 अगस्त को अखिलेश यादव को घेरते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और उनके परिवार ने JPNIC के सहारे सरकारी संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया. उन्होंने सरकारी पैसे से बनने वाली परियोजना के संचालन में सैफई परिवार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं. अब बेशक, भाजपा के ये राजनीतिक आरोप हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर सवाल गंभीर है। खासकर तब, जब अखिलेश यादव खुद JPNIC को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं.

17 करोड़ से 850 करोड़ तक पहुंची लागत पर सवाल

भाई-भतीजावाद के साथ ही JPNIC परियोजना की लागत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. लागत को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है. भाजपा सवाल उठा रही है कि जिस परियोजना का शुरुआती 200 करोड़ था, वह 850 करोड़ रुपये तक कैसे पहुंच गया? इसके बावजूद परियोजना का काम सिर्फ 60 फीसदी ही क्यों पूरा हुआ?

यह सवाल अखिलेश यादव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2013 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद JPNIC के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. अगर बाद में परियोजना की लागत 850 करोड़ रुपये तक पहुंची और काम सिर्फ 60 फीसदी हुआ तो लागत बढ़ने के कारणों का जवाब सामने आना चाहिए.

सवाल अहम यह है कि आखिर इस परियोजना की लागत बार-बार क्यों बढ़ी? अतिरिक्त पैसा कहां खर्च हुआ? परियोजना पूरी क्यों नहीं हो सकी? इन सवालों का जवाब अब भाजपा अखिलेश यादव से मांग रही है.

अब अखिलेश को आरोप नहीं, जवाब देने होंगे

JPNIC विवाद में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह जिस मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे थे, भाजपा ने उसी मुद्दे को उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल और परिवारवाद से जोड़ दिया है. जहां वह सवाल पूछने की स्थिति में थे, वहीं अब उन्हें जवाब देने होंगे. अब अखिलेश यादव को यह भी बताना होगा कि निजी संचालन समिति में उनके परिवार के सदस्यों की भूमिका क्या थी और एक सार्वजनिक परियोजना के संचालन में परिवार की इतनी बड़ी मौजूदगी क्यों थी. क्योंकि JPNIC की बहस अब सिर्फ एक इमारत या लीज के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता के पैसे, सरकारी संपत्ति और परिवारवाद के सवाल से जुड़ गई है.

यही वजह है कि JPNIC पर अखिलेश यादव के लिए अब मामला पहले जितना आसान नहीं दिख रहा. भाजपा ने सवालों का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया है. अब देखना होगा कि सपा प्रमुख इन आरोपों का राजनीतिक जवाब किस तरह देते हैं. क्योंकि JPNIC की संचालन समिति में उनके ही परिवार के सदस्यों की मौजूदगी ने इस मामले में बहस को नई दिशा तो दे ही दी है, लेकिन साथ ही उन पर लगे भाई-भतीजावाद के आरोप नई राजनीतिक चुनौती बनते दिख रहे हैं.

(लेखक पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

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