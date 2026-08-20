सहारनपुर में साथी भिड़े, घर में गुटबाजी और बाहर चंद्रशेखर-मायावती की चुनौती: पश्चिमी यूपी में घिरी सपा

पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण बेहद महीन हैं. यहां किसी एक समुदाय की नाराजगी सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहती. उसका असर आसपास की सीटों और पूरे इलाके के राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है.

लेखक- भावेष पांडेय

यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी दल रस्साकशी में जुटे हैं लेकिन, पश्चिमी यूपी में अभी से सियासी तापमान बढ़ने लगा है. सूबे की सत्ता का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है. यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल इस इलाके में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है. लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी की चुनौती सिर्फ बीजेपी से मुकाबले की नहीं है.

समाजवादी पार्टी को अपने ही घर के भीतर की खींचतान, सहयोगियों से बिगड़ते रिश्तों और उन सामाजिक समीकरणों की चुनौती भी झेलनी पड़ रही है, जिन्हें वह अपनी ताकत मानती रही है.मुरादाबाद से रामपुर, सहारनपुर से बिजनौर और गाजियाबाद तक तस्वीर यह संकेत दे रही है कि पश्चिमी यूपी में सपा के सामने मुकाबला जितना बाहर है, उतना ही भीतर भी.

सहारनपुर में खुलकर हुई सपा की फजीहत

पश्चिमी यूपी में सपा की मुश्किल का सबसे ताजा उदाहरण सहारनपुर में सामने आया, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच अधिकारियों के सामने तीखी नोकझोंक हो गई. दोनों नेताओं के बीच बहस इतनी बढ़ी कि तू-तू, मैं-मैं तक पहुंच गई. इस दौरान सपा सांसद इकरा हसन भी वहीं मौजूद थीं. इस घटना के अगले दिन पीडीए की बैठक में भी सपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए. इस दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल भी वहां मौजूद थे.

मामला सिर्फ एक बैठक में हुई बहस का नहीं है. यह घटना उस समय सामने आई है, जब सपा और कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव के बाद से ही दोनों के बीच सीटों, नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर खींचतान दिखाई देती रही है.

सहारनपुर की घटना ने दो सवाल खड़े किए. पहला, यह कि जब गठबंधन के स्थानीय नेता ही सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे से भिड़ रहे हों, तो चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल कैसे बनेगा? दूसरा, यह कि पश्चिमी यूपी में सपा के अपने नेताओं में ही वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है.

इमरान मसूद की नाराजगी भी सपा के लिए खतरे की घंटी

सहारनपुर में टकराव को इमरान मसूद के लगातार सपा विरोधी तेवरों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता. इमरान मसूद कई मौकों पर सपा नेतृत्व और अखिलेश यादव पर सवाल उठाते रहे हैं. वह कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटों की मांग करते रहे हैं और यह भी कह चुके हैं कि सपा को कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है.

पश्चिमी यूपी में यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां मुस्लिम वोट कई सीटों पर चुनावी गणित को प्रभावित करता है. इमरान मसूद खुद सहारनपुर से कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरों में हैं. ऐसे में अगर कांग्रेस और सपा के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ती है और यह लड़ाई स्थानीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है, तो इसका सीधा असर उस वोट ट्रांसफर पर पड़ सकता है, जिसे गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है. यानी सहारनपुर का विवाद सिर्फ दो नेताओं की बहस नहीं है. यह उस जमीनी तालमेल पर सवाल है, जिसके सहारे सपा-कांग्रेस 2027 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

मुरादाबाद में पहले से चल रही वर्चस्व की लड़ाई

सपा के लिए समस्या यह है कि सहारनपुर की घटना अकेली नहीं है. पश्चिमी यूपी में पार्टी के भीतर लंबे समय से गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई दिखाई देती रही है. मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं. अखिलेश यादव के सामने दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस की खबर भी सामने आई थी. बाद में कमाल अख्तर को विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद से हटाए जाने को भी इस पूरे विवाद से जोड़कर देखा गया. यानी जिस समय सपा को 2027 के लिए संगठन को एकजुट करना चाहिए, उसी समय उसके स्थानीय नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के भीतर ही दिखाई दे रही है.

रामपुर में आजम बनाम नदवी की खींचतान

रामपुर में भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है. आजम खान और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बीच राजनीतिक खींचतान और वर्चस्व को लेकर मतभेद चर्चा में रहे हैं. दोनों के बीच राजनीतिक दूरी की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं. यह सपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम राजनीति के भीतर एक ही नेतृत्व या एक ही धड़े का प्रभाव नहीं है. अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग चेहरे अपना प्रभाव रखते हैं. ऐसे में अगर पार्टी के भीतर ही इन चेहरों के बीच खींचतान बढ़ती है, तो उसका असर संगठन और चुनावी रणनीति दोनों पर पड़ सकता है.

अखिलेश के बयान छोटे दलों को दूर कर रहे हैं?

सपा की मुश्किल सिर्फ अंदरूनी कलह तक सीमित नहीं है. सहयोगी दलों के साथ रिश्ते भी चुनौती बनते जा रहे हैं. राष्ट्रीय लोक दल और सपा के बीच पहले से मौजूद राजनीतिक दूरी के बीच अखिलेश यादव का जयंती चौधरी को लेकर ‘चवन्नी’ वाला बयान पश्चिमी यूपी की राजनीति में खासा महत्वपूर्ण हो जाता है. जाट राजनीति में आरएलडी की अपनी पहचान और जनाधार है. ऐसे में किसी सहयोगी दल के प्रमुख नेता को सार्वजनिक तौर पर कमतर आंकने वाला बयान महज राजनीतिक तंज नहीं रह जाता. यह उस सामाजिक समूह तक भी संदेश पहुंचाता है, जिसके बीच आरएलडी की अपनी पकड़ है.

अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी में जाटों का समर्थन चाहिए, आरएलडी से मुकाबला भी करना है और सहयोगियों की जरूरत भी है. ऐसे में उनके बयान ही अगर सहयोगियों और उनके समर्थक सामाजिक समूहों को नाराज करने लगें, तो सपा के लिए मुश्किल बढ़ना स्वाभाविक है.

चंद्रशेखर की एंट्री से PDA का गणित मुश्किल

पश्चिमी यूपी में सपा के सामने एक और चुनौती तेजी से उभर रही है- चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी. नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ाई है. बिजनौर से उनकी ‘सत्ता परिवर्तन यात्रा’ की शुरुआत और लगातार क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता इसका संकेत है.

चंद्रशेखर की सबसे बड़ी चुनौती सपा के लिए इसलिए है, क्योंकि वह दलित राजनीति के साथ मुस्लिम समाज में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी पार्टी ने विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम चेहरों को जिम्मेदारी देकर अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने का संकेत भी दिया है.

यही वह जगह है, जहां सपा के PDA समीकरण की परीक्षा होगी. अगर चंद्रशेखर दलित आधार के साथ मुस्लिम युवाओं में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाते हैं, तो सपा के उस सामाजिक समीकरण पर सीधा असर पड़ सकता है, जिसे अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताते हैं.

बिजनौर में दिख रही चंद्रशेखर की जमीन

बिजनौर और नगीना का इलाका चंद्रशेखर की राजनीति के लिए खास महत्व रखता है. लोकसभा चुनाव में नगीना से उनकी जीत ने यह साबित किया कि वह पश्चिमी यूपी में चुनावी असर पैदा करने की क्षमता रखते हैं.अब अगर वही राजनीति विधानसभा चुनाव तक फैलती है, तो सपा के लिए यह एक नई चुनौती होगी. खासकर उन सीटों पर, जहां दलित और मुस्लिम वोट चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

सूर्या चौहान मामला और पश्चिमी यूपी की सामाजिक नाराजगी

गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड भी पश्चिमी यूपी की संवेदनशील सामाजिक राजनीति में महत्वपूर्ण है. खोड़ा में 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान की हत्या के बाद इलाके में तनाव पैदा हुआ था. इस मामले में पुलिस कार्रवाई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी काफी चर्चा हुई. ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया स्थानीय सामाजिक धारणा को प्रभावित करती है. इसी संदर्भ में सपा से जुड़े नेताओं के बयानों और पार्टी की प्रतिक्रिया को लेकर जाट और गुर्जर समाज में नाराजगी की चर्चा सपा के लिए चिंता का विषय बन सकती है.

पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण बेहद महीन हैं. यहां किसी एक समुदाय की नाराजगी सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहती. उसका असर आसपास की सीटों और पूरे इलाके के राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है.

मायावती की सक्रियता से बढ़ेगी सपा की मुश्किल

इन सबके बीच मायावती की सक्रियता सपा के लिए एक और बड़ा खतरा है. बसपा सुप्रीमो 2027 को लेकर संगठन को सक्रिय करने में जुटी हैं. वह लगातार कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने और पार्टी को मजबूत करने का संदेश दे रही हैं. मायावती दलितों के साथ अति पिछड़ों और दूसरे सामाजिक समूहों को भी साधने की कोशिश कर रही हैं. ब्राह्मणों को लेकर उनकी राजनीतिक पहल भी इसी व्यापक सामाजिक समीकरण की तरफ इशारा करती है. अगर बसपा दलित वोट को अपने साथ मजबूती से जोड़ने में सफल होती है और अति पिछड़ों या दूसरे सामाजिक समूहों में भी पकड़ बनाती है, तो सपा का PDA समीकरण कमजोर पड़ सकता है.

पश्चिमी यूपी में सपा की लड़ाई अब कई मोर्चों पर

यही पश्चिमी यूपी की पूरी तस्वीर है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन है. दूसरी तरफ आरएलडी का अपना जाट आधार है. कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन उसी गठबंधन के भीतर सहारनपुर जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं. पार्टी के भीतर मुरादाबाद और रामपुर जैसे इलाकों में वर्चस्व की लड़ाई है. चंद्रशेखर दलित-मुस्लिम समीकरण में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मायावती अपने पुराने सामाजिक आधार को फिर सक्रिय करने में जुटी हैं. इन सबके बीच अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अपने सामाजिक समीकरण को बिखरने से कैसे रोकेंगे?

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वकील हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)