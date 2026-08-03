Opinion: 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी का जाट वोटर एनडीए के साथ ही रहेगा

भाजपा सरकार ने गैर-यादव ओबीसी और किसान समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, जिससे जाट नेतृत्व को भी जगह मिली. रालोद का भाजपा के साथ गठबंधन इस समीकरण को और मजबूत बनाता है.

लेखक- डॉ. दीपक पांडे

उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव जाट समुदाय के लिए विशेष महत्व रखते हैं. पश्चिमी यूपी के जाट वोटर अच्छी तरह समझते हैं कि यह चुनाव राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा. समुदाय के बड़े हिस्से में यह धारणा मजबूत हो रही है कि वे एनडीए, खासकर भाजपा और उसके सहयोगियों के साथ ही रहेंगे. इसके पीछे 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का दर्द, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट अवलोकन, 2017 के बाद पश्चिमी यूपी में आए ठोस बदलाव और रालोद का भाजपा गठबंधन जैसे तथ्य हैं.

2013 के मुजफ्फरनगर दंगे जाट समुदाय की स्मृति में विशेष रूप से दर्ज हैं. कावाल गांव की घटना से शुरू हुए इन दंगों में दोनों समुदायों को नुकसान पहुंचा. जाट पक्ष ने सरकार की राहत नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें केवल मुस्लिम विस्थापित परिवारों को 5 लाख रुपये की विशेष सहायता का प्रावधान था. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2013 में इस अधिसूचना को पक्षपाती करार दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि राहत और पुनर्वास के उपाय धर्म के आधार पर नहीं रोके जा सकते. अदालत ने सरकार को अधिसूचना वापस लेने और सभी प्रभावित परिवारों को बिना धर्म या समुदाय भेद के शामिल करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया. सरकार ने उसी के अनुसार अधिसूचना संशोधित की.

मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने और स्पष्ट टिप्पणी की. कोर्ट ने अखिलेश यादव सरकार को प्राथमिक रूप से जिम्मेदार ठहराया कि उसने शुरुआती चरण में सांप्रदायिक हिंसा का अनुमान लगाने और उसे रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए. कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों की खुफिया एजेंसियों की विफलता का भी जिक्र किया. ये अदालती टिप्पणियां सार्वजनिक रिकॉर्ड पर हैं और जाट समुदाय के अनुभव को कानूनी मान्यता देती हैं.

2017 के बाद की तस्वीर बिल्कुल अलग है. योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला लगभग थम गया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017 से पहले के वर्षों की तुलना में गंभीर अपराधों—डकैती, लूट, हत्या और दंगे—में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है. गैंगस्टर एक्ट और अन्य कड़े कानूनों का व्यापक इस्तेमाल कर माफिया नेटवर्क पर लगाम कसी गई. पश्चिमी यूपी, जो कभी तनाव और अनिश्चितता का इलाका माना जाता था, आज अपेक्षाकृत शांत और सुरक्षित महसूस होता है. महिलाओं की सुरक्षा, व्यवसायों पर गुंडा टैक्स का खात्मा और आम नागरिकों में कानून का भय कम होना—ये बदलाव जाट वोटरों के रोजमर्रा के अनुभव में साफ दिखते हैं.

रालोद का भाजपा के साथ गठबंधन इस समीकरण को और मजबूत बनाता है. जयंत चौधरी के नेतृत्व में रालोद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो चुका है. जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री बने और पार्टी को पश्चिमी यूपी में अपनी पारंपरिक जाट आधार मजबूत करने का मौका मिला. 2026 तक रालोद एनडीए का सक्रिय सहयोगी बना हुआ है और 2027 चुनाव के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत कर रहा है. पार्टी की सदस्यता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. जाट समुदाय के लिए यह गठबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि रालोद उनकी राजनीतिक आवाज का पारंपरिक वाहक रहा है. जब रालोद एनडीए के साथ है तो जाट वोट का बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में झुकता है.

दंगों और सुरक्षा के अलावा अन्य तथ्य भी जाट समर्थन को भाजपा-एनडीए की ओर खींच रहे हैं. चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न दिए जाने का फैसला जाट समुदाय के दिलों को छू गया. कृषि क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं—सिंचाई, बिजली, सड़कें और कुछ हद तक गन्ना भुगतान—किसान समुदाय के हितों से जुड़ी हैं. पश्चिमी यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिससे युवा पीढ़ी भी विकास की कहानी से जुड़ती दिखती है. भाजपा सरकार ने गैर-यादव ओबीसी और किसान समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, जिससे जाट नेतृत्व को भी जगह मिली.

2013 के अनुभव और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद कई जाट परिवारों में यह धारणा बनी कि सपा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर ज्यादा ध्यान देती है. 2022 में रालोद-सपा गठबंधन के बावजूद जाट वोट पूरी तरह नहीं टूटा था और अब जब रालोद वापस एनडीए में है तो समेकन की संभावना बढ़ गई है.

कुल मिलाकर, जाट समुदाय एकमुश्त भाजपा-एनडीए की ओर बढ़ने के पीछे कई तथ्य आधारित कारण हैं-2013 के दंगों की स्मृति और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश, 2017 के बाद कानून-व्यवस्था और शांति की बहाली, रालोद का गठबंधन, विकास के ठोस काम और राजनीतिक प्रतिनिधित्व. 2027 का चुनाव पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों के लिए सिर्फ वोट डालने का मौका नहीं, बल्कि बीते अनुभवों से सीखकर सुरक्षित और विकसित भविष्य चुनने का अवसर है. समुदाय की यह समझ साफ संकेत देती है कि वे एनडीए के साथ ही खड़े रहेंगे.

(लेखक पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)