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हिंदी न्यूज़उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

Opinion: छात्र, युवा और कर्मचारियों पर फोकस... एक हफ्ते में योगी सरकार के 5 बड़े फैसलों का बड़ा संदेश

योगी सरकार की राजनीति में रोजगार का मुद्दा अब सिर्फ चुनावी घोषणा तक सीमित नहीं रह गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 03, 2026, 05:03 PM IST

Opinion: छात्र, युवा और कर्मचारियों पर फोकस... एक हफ्ते में योगी सरकार के 5 बड़े फैसलों का बड़ा संदेश

Opinion: एक हफ्ते में योगी सरकार के 5 बड़े फैसलों का बड़ा संदेश. 

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लेखक- डॉ. विनम्र सेन सिंह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक हफ्ते में छात्र, युवा, मेडिकल इंटर्न और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े जिस तरह के फैसले किए हैं, उन्हें अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक स्पष्ट राजनीतिक तस्वीर उभरती है. सरकार ने शिक्षा, रोजगार, आय और नौकरी की सुरक्षा जैसे सीधे जनसरोकार वाले मुद्दों के जरिए एक बड़े वर्ग को साधा है. इससे योगी सरकार की छवि को बड़ी मजबूती मिली है.

25 लाख युवाओं के लिए टैबलेट खरीद की मंजूरी का प्रस्ताव, मेडिकल इंटर्न का भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करना, एडीओ पंचायत के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खोलना, 3.16 लाख छात्रों की शुल्क भरपाई और अब करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी व सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले- ये महज अलग-अलग प्रशासनिक निर्णय नहीं हैं. इनका दायरा समाज के उन वर्गों तक है, जिनके लिए शिक्षा, रोजगार, आय और नौकरी की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है.

यानी संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार नौकरी दे रही है. संदेश यह भी है कि पढ़ाई से लेकर रोजगार तक और रोजगार के बाद आय व सामाजिक सुरक्षा तक सरकार अपनी भूमिका को विस्तार दे रही है. यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते के इन फैसलों को सिर्फ घोषणाओं की सूची मानना उनके राजनीतिक अर्थ को छोटा करना होगा.

योगी सरकार ने नौकरी देने का बनाया रिकॉर्ड

योगी सरकार की राजनीति में रोजगार का मुद्दा अब सिर्फ चुनावी घोषणा तक सीमित नहीं रह गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी है. हाल ही में उन्होंने अगले छह महीने में एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य भी रखा है. यानी 10 साल में योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरी का है. ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. क्योंकि ये यूपी की पिछली सरकारों की तुलना में कहीं ज्यादा है.  सबसे खास बात ये है कि इन नौकरियों में पारदर्शिता भी देखने को मिली है. यानी रोजगार के साथ-साथ योगी सरकार ने व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाया है.

सिर्फ नौकरी नहीं, छात्र से कर्मचारी तक पहुंच

लेकिन पिछले एक हफ्ते के फैसलों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सरकार का फोकस सिर्फ सरकारी नौकरी पर नहीं है. 25 लाख टैबलेट युवाओं और छात्रों को तकनीकी संसाधन से जोड़ने का संदेश है. 3.16 लाख छात्रों की शुल्क भरपाई शिक्षा के आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में कदम है. मेडिकल इंटर्न का बढ़ा हुआ भत्ता मेडिकल क्षेत्र में करियर शुरू कर रहे युवाओं को राहत देता है.

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन और सामाजिक सुरक्षा का ऐलान भी ऐतिहासिक कदम है. क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने हमेशा नौकरी और सुरक्षा का संकट रहता था। लेकिन अब योगी सरकार ने उन्हें कई सुविधाएं और गारंटी दी है.

करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले इस पूरी तस्वीर को और व्यापक बनाते हैं. ये वे कर्मचारी हैं जो सरकारी व्यवस्था के रोजमर्रा के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी सेवा व्यवस्था लंबे समय से अलग-अलग तरह की असुरक्षाओं से जुड़ी रही है.

योगी सरकार के ये फैसले बताते हैं कि उनकी सरकार में युवाओं और कर्मचारियों को प्राथमिकता है. इससे उनकी सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ता है. क्योंकि यूपी में युवा आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है. ऐसे में चुनाव से पहले योगी सरकार के इन फैसलों को मास्टरस्ट्रोक की तरह देखा जाना चाहिए.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.)

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