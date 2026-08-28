ओपिनियन: 2013 में भी अखिलेश ने लिया था जाटों के खिलाफ स्टैंड, मुस्लिमों का पक्ष लेकर की थी एकतरफा कार्रवाई

2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश महज एक क्षेत्र नहीं, समीकरण का तराजू है. जाट मत संख्या पूरे प्रदेश में छोटी है, लेकिन मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और बिजनौर जैसे जिलों में परिणाम बदलने लायक है.

लेखक- डॉ. अभय पांडे

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत फिर उसी घाव पर हाथ रख रही है, जो 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद पूरी तरह नहीं भरा. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान-“हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए” और उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बयान ने रालोद, जाट संगठनों और विपक्षी दलों को एक ही आरोप पर ला खड़ा किया है. आरोप यह है कि सपा जाट समाज को बराबरी का साझेदार नहीं, चुनावी जोड़-तोड़ का औजार मानती है.

यह आरोप नया नहीं है. 13 साल पहले भी उसी इलाके में अखिलेश सरकार की कार्रवाई, गिरफ्तारियों और राहत नीति को एकतरफा बताया गया था. तब यह विवाद सड़क और विधानसभा तक सीमित नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट तक गया. आज का “चवन्नी” प्रकरण उसी पुरानी धारणा को दोहरा रहा है.

2013: कवाल से महापंचायत तक

अगस्त-सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और शामली के गांवों में जो हिंसा हुई, उसकी चिंगारी 27 अगस्त के कवाल कांड से निकली. एक मुस्लिम युवक और दो जाट भाइयों की हत्या के बाद तनाव तेजी से बढ़ा. 7 सितंबर की महापंचायत के बाद हिंसा फैल गई. आधिकारिक आंकड़ों में मृतकों की संख्या 60 के आसपास बताई गई. उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 6 अक्टूबर तक 46 मुस्लिम और 16 हिंदू मारे गए थे. विस्थापितों की संख्या हजारों में थी. नुकसान दोनों तरफ हुआ, लेकिन पैमाना बराबर नहीं था. राजनीतिक लड़ाई इस सवाल पर अटकी कि राज्य ने कानून-व्यवस्था और राहत में किस पक्ष को “पीड़ित” और किसको “आरोपी” माना.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार सत्ता में थे. मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री आजम खान थे. हिंसा के दौरान खान ने स्थानीय प्रशासन पर सार्वजनिक हमला बोला, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से दूरी बनाई और बाद में विधानसभा में सरकार का बचाव भी किया.

राहत अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सबसे स्पष्ट कानूनी ठेस राहत अधिसूचना पर लगी. अक्टूबर 2013 में राज्य सरकार ने उन विस्थापित मुस्लिम परिवारों के लिए पांच लाख रुपये की पुनर्वास सहायता अधिसूचित की, जो गांव लौटने को तैयार नहीं थे. जाट पक्ष ने इसे धर्म के आधार पर राहत बताया. 22 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई. पीठ ने कहा कि राहत और पुनर्वास धर्म के आधार पर नहीं रोका जा सकता; एक समुदाय को तरजीह देने वाली अधिसूचना उलटी पड़ेगी. सरकार को अधिसूचना वापस लेकर “विस्थापित परिवार” शब्द से नई अधिसूचना जारी करनी पड़ी. मार्च 2014 के फैसले में अदालत ने राज्य सरकार को प्रारंभिक चरण में लापरवाह पाया.

जाट वोट सपा से दूर कैसे गया

चुनावी परिणाम साफ दिखे। लोकनीति-सीएसडीएस जैसे सर्वेक्षणों के अनुसार 2012 विधानसभा में भाजपा को जाट वोट का बहुत छोटा हिस्सा मिला था. 2014 लोकसभा में जाट वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर खिसक गया; एक अनुमान 77 प्रतिशत तक का है. 2017 में पश्चिम के कई जिलों में भाजपा की लहर जारी रही. रालोद, जो पारंपरिक रूप से जाट किसानों की पार्टी रही, दंगों के बाद लंबे समय तक किनारे पड़ गई.

2022 में सपा-रालोद गठबंधन बना और किसान आंदोलन ने कुछ पुरानी दरारें पाटीं, तब मुजफ्फरनगर-शामली-बागपत जैसे इलाकों में गठबंधन को सीटें मिलीं. रालोद ने 33 सीटों पर लड़कर आठ सीटें जीतीं. यानी जाट वोट सपा को “सपा होने” की वजह से नहीं, रालोद के साथ खड़े होने की शर्त पर एक हद तक मिला. गठबंधन टूटते ही वह समीकरण फिर कमजोर हो जाता है.

“चवन्नी” बयान और 2027 का खतरा

इसी पृष्ठभूमि में अगस्त 2026 का विवाद भारी पड़ रहा है. अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना कहा कि गठबंधन वाले कहीं-कहीं से आ गए थे, चवन्नी को रुपया बना दिया, फिर भी साथ छोड़ गए. यह तंज जयंत चौधरी के 2022 वाले उस वाक्य से टकराता है, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि वे चवन्नी नहीं हैं जो पलट जाएंगे. बाद में रालोद ने सपा छोड़कर एनडीए का साथ लिया और जयंत केंद्र में मंत्री बने. अब रालोद और मायावती ने अखिलेश के शब्द को केवल एक नेता पर नहीं, जाट पहचान पर चोट बताया.

श्यामलाल पाल ने कहा कि जिन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी, उन्हें सपा ने आगे बढ़ाया, चवन्नी से अठन्नी और फिर रुपया बनाया. पाल का बचाव यह है कि बात पीड़ित-शोषित वर्गों की है. जाट इसे पूरे समाज का अपमान मान रहे हैं. पश्चिम उत्तर प्रदेश में पोस्टरों पर यही लड़ाई उतर आई है.

2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश महज एक क्षेत्र नहीं, समीकरण का तराजू है. जाट मत संख्या पूरे प्रदेश में छोटी है, लेकिन मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और बिजनौर जैसे जिलों में परिणाम बदलने लायक है. 2013 की स्मृति, राहत अधिसूचना पर अदालती फटकार और अब “चवन्नी-एबीसीडी” वाली भाषा एक ही कहानी जोड़ती है. सपा जब जाटों से दूरी बनाती है, तब पश्चिम में उसे रालोद के बिना वोट नहीं मिलता; जब गठबंधन होता है, तब भी संदेह बना रहता है. अखिलेश यादव के लिए यह बयान और पार्टी का यह रुख महज जुबानी जंग नहीं रह गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी गणित में ऐसा दोहराव अक्सर सस्ता नहीं पड़ता.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में प्रोफेसर हैं और समकालीन विषयों पर लिखते हैं.)