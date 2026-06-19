कभी मुलायम ने बसपा तोड़कर बनाई थी सरकार, सपा में टूट की अटकलों पर चर्चा में 23 साल पुराना किस्सा

करीब 23 साल बाद आज जब समाजवादी पार्टी में असंतोष और संभावित टूट की चर्चाएं हो रही हैं तो राजनीतिक गलियारों में 2003 का वही घटनाक्रम फिर याद किया जा रहा है.

डॉ अभय पाण्डेय का लेख...

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी में संभावित टूट को लेकर खूब चर्चा हो रही है. भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि सपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है. सांसदों से लेकर विधायकों तक के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

इन तमाम दावों और चर्चाओं के बीच प्रदेश की राजनीति का एक पुराना अध्याय भी फिर से चर्चा में आ गया है. यह कहानी है 23 साल पहले की यानी साल 2003 की, जब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों में बड़ी सेंध लगाकर सत्ता हासिल कर ली थी. दरअसल, 2002 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. समाजवादी पार्टी 143 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर थी. वहीं बसपा को 98 और भाजपा को 88 सीटें मिली थीं. चुनाव के बाद भाजपा और बसपा ने हाथ मिला लिया और मायावती मुख्यमंत्री बन गईं.

हालांकि यह गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाया. दोनों दलों के बीच मतभेद लगातार बढ़ते गए और आखिरकार अगस्त 2003 में मायावती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता के लिए नई लड़ाई शुरू हो गई.

मुलायम सिंह ने तोड़ दी बसपा

यहीं से मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक कौशल की चर्चा शुरू होती है. उस समय सपा सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी. ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक समीकरण साधने शुरू किए. कुछ ही दिनों में बसपा के 37 विधायक अलग हो गए. उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया. उस समय दल-बदल कानून में एक प्रावधान था कि यदि किसी दल के एक-तिहाई विधायक अलग हो जाएं तो उन्हें अलग समूह के रूप में मान्यता मिल सकती है. इसी कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने इस गुट को मान्यता भी दे दी.

बसपा के इन विधायकों के समर्थन, कुछ निर्दलीयों और अन्य दलों के सहयोग से मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया. 29 अगस्त 2003 को वह तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए. राजनीतिक तौर पर यह मायावती और बसपा के लिए बड़ा झटका माना गया. इसकी वजह सिर्फ सत्ता का जाना नहीं था, बल्कि सपा और बसपा के रिश्तों का पुराना इतिहास भी था. 1995 के चर्चित गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक दूरी और टकराव लगातार बना हुआ था. ऐसे में बसपा के इतने बड़े समूह का टूटकर मुलायम सिंह के साथ जाना मायावती के लिए दोहरी चुनौती बन गया. मायावती ने उस समय आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया और सत्ता के लिए राजनीतिक जोड़तोड़ की गई. दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना था कि बसपा के विधायक अपने नेतृत्व से नाराज थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा से फैसला लिया.

23 साल बाद क्यों चर्चा में ये कहानी

करीब 23 साल बाद आज जब समाजवादी पार्टी में असंतोष और संभावित टूट की चर्चाएं हो रही हैं तो राजनीतिक गलियारों में 2003 का वही घटनाक्रम फिर याद किया जा रहा है. राजनीति की दिलचस्प बात भी यही है कि जो पार्टी कभी दूसरे दल में टूट के बाद सत्ता तक पहुंची थी, आज उसी पार्टी को लेकर टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं. दरअसल, बीजेपी के कई नेताओं ने ये दावा किया है कि सपा के कई सांसद और विधायक जल्द ही पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं. नेताओं का दावा है कि सपा में नेताओं के भीतर गहरा असंतोष है और वो जल्द ही अलग राह पकड़ सकते हैं.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)