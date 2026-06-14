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तो क्या 2027 के लिए कांग्रेस से गठबंधन के मूड में नहीं है सपा? डिंपल यादव के इस बयान ने बढ़ा दी सियासी हलचल

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तो क्या 2027 के लिए कांग्रेस से गठबंधन के मूड में नहीं है सपा? डिंपल यादव के इस बयान ने बढ़ा दी सियासी हलचल

डिंपल यादव ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की बात की वो भी तब जब सपा गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 14, 2026, 10:23 PM IST

तो क्या 2027 के लिए कांग्रेस से गठबंधन के मूड में नहीं है सपा? डिंपल यादव के इस बयान ने बढ़ा दी सियासी हलचल

भावेष पांडेय का लेख-क्या 2027 के लिए कांग्रेस से गठबंधन के मूड में नहीं है सपा?

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भावेष पांडेय का लेख

Uttar Pradesh Elections: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बात चल रही है. लेकिन गठबंधन को लेकर दोनों दल किसी डील पर पहुंचे उससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे उनके गठबंधन को झटका लग सकता है. पहले अखिलेश यादव और अब मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने भी कुछ ऐसा कहा है कि जिससे कांग्रेस को झटका लग सकता है.

डिंपल यादव ने क्या कहा?

दरअसल 13 जून को लखनऊ में पार्टी के एक नेता के कार्यक्रम में डिंपल यादव ने मंच से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में PDA की सरकार, सपा की सरकार नही बनेगी तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं कि हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे संविधान पर फुल स्टॉप लग जाएगा.

बयान के निकाले जा रहे सियासी मायने

अब डिंपल यादव के इस बयान को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. दरअसल डिंपल यादव ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की बात की वो भी तब जब सपा गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है. चर्चा इस बात की भी है कि डिंपल यादव ने 2027 में सपा सरकार की मंशा जाहिर करते हुए साफ किया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को सपा शायद उतनी तरजीह नहीं दे रही है.

कांग्रेस की शर्तों से सपा असहज?

दरअसल सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि इस बार कांग्रेस अपनी शर्तों के साथ सपा से गठबंधन करने के मूड में है. सूत्रों की मानें तो कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन होने की स्थिति में 100 से अधिक सीटों की मांग कर रही है लेकिन सपा 70-80 सीटों से अधिक देने के मूड में नहीं दिख रही है.

बात सीट की नहीं जीत की है- अखिलेश यादव

वहीं सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि बात सीट की नहीं है, जीत की है. माना गया कि सपा प्रमुख ने इस बयान से कांग्रेस को साफ संदेश दिया कि गठबंधन में सीटों की बराबरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गठबंधन जीत दिलाने में सक्षम हो. इस बयान से उन्होंने यह भी बताने की कोशिश कि यूपी में समाजवादी पार्टी बड़े भाई के किरदार में रहेगी.

जब सीट ही नहीं होगी तो जीतकर क्या करेंगे- इमरान मसूद

हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार भी किया था. उन्होंने कहा था कि गठबंधन में सीटों का बहुत महत्व है, क्योंकि हर दल को अपनी पार्टी का विस्तार करने का हक है. उन्होंने कहा कि गठबंधन बराबरी का होता है. कांग्रेस को उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता. कांग्रेस सांसद ने यहां तक कहा कि जब हमारी सीट ही नहीं होगी तो हम जीतकर क्या करेंगे? फिर तो आप ही जीत जाइए.

इन सब बयानों के बाद अब डिंपल यादव का ताजा बयान भी कांग्रेस को मायूस कर सकता है. जिसमें उन्होंने 2027 में यूपी में गठबंधन की सरकार की जगह सपा सरकार की बात की है. फिलहाल सपा नेताओं की तरफ से जिस तरह गठबंधन को लेकर बयानबाजी हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि सपा कांग्रेस को गठबंधन में उसकी मर्जी की सीटें देने के मूड में नहीं है.

 

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वकील हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं)

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