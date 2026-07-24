Opinion : नकल माफिया पर प्रहार और मेधा का सम्मान, योगी सरकार में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली से बदली प्रदेश की भर्ती व्यवस्था

यूपी में कानून को कड़ा करने के साथ-साथ परीक्षा कराने की पूरी प्रक्रिया और केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का भी कायाकल्प किया गया है. अतीत में दागी और संदिग्ध निजी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने की प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

लेखक- डॉ. विनम्र सेन सिंह

उत्तर प्रदेश में एक लंबा दौर ऐसा रहा जब राज्य की परीक्षा व्यवस्था नकल माफिया, सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गिरोहों के चंगुल में बुरी तरह जकड़ी हुई थी. महीनों और सालों तक दिन-रात एक करके तैयारी करने वाले मेधावी तथा ईमानदार छात्रों का भविष्य इन आपराधिक गिरोहों की कारगुजारियों के कारण अंधकार में चला जाता था. पिछली सरकारों के दौरान यह समस्या इतनी गहरी और संस्थागत हो चुकी थी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठना आम बात हो गई थी. इस निराशाजनक माहौल ने राज्य के लाखों युवाओं के मनोबल को तोड़ दिया था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया

वर्ष 2017 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस चुनौती को अत्यंत गंभीरता से लिया और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया. सरकार ने यह स्पष्ट किया कि परीक्षाओं में पारदर्शिता केवल एक नीतिगत फैसला नहीं बल्कि युवाओं का मौलिक अधिकार है. नकल रोकने से लेकर संगठित माफिया पर प्रहार करने, परीक्षा प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से लैस करने और भर्ती आयोगों के कैलेंडर को नियमित करने के लिए ठोस योजना तैयार की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मेहनत करने वाले युवाओं के सपनों की रक्षा करना और राज्य के प्रशासनिक तंत्र में जनता का विश्वास बहाल करना था.

परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम जुलाई 2024 में उठाया गया, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024' पारित किया. यह कानून नकल माफिया और संगठित अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ अब तक का सबसे कठोर कानूनी ढांचा प्रदान करता है. इस अधिनियम के तहत पेपर लीक, सॉल्वर गैंग चलाने या संगठित रूप से अनुचित साधनों का प्रयोग कराने पर दोषियों के लिए आजीवन कारावास और न्यूनतम 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है.

इन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है, जिनकी सुनवाई सीधे सत्र न्यायालय में होती है. इसके अतिरिक्त, दोषियों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए उनकी संपत्तियों को जब्त करने और बुलडोजर जैसी कठोर कार्रवाइयों का स्पष्ट प्रावधान रखा गया है. इस कानून ने यह संदेश स्पष्ट दे दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं बची है.

यूपी सरकार ने कड़ाई से लागू किया कानून

यह नया और कठोर कानून केवल कागजी प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार ने इसे धरातल पर पूरी कड़ाई और शून्य-सहनशीलता की नीति के साथ लागू किया है. जब भी किसी परीक्षा में लीक की जरा सी भी आशंका या सूचना मिली, सरकार ने बिना किसी संकोच के तुरंत परीक्षा रद्द करने का साहसिक निर्णय लिया ताकि अयोग्य लोग सिस्टम में प्रवेश न कर सकें.

वर्ष 2024 में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान जब पेपर लीक की आशंका सामने आई, तो सरकार ने अभ्यर्थियों के हित में तुरंत परीक्षा को निरस्त कर दिया. विशेष कार्य बल को सक्रिय कर मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा समेत दर्जनों अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया तथा उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई. इसी तरह, 2021 की यूपीटीईटी परीक्षा मामले में भी दर्जनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमऔर गैंगस्टर एक्ट लगाने की घोषणा की गई थी. ये सभी त्वरित कार्रवाइयां इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि सरकार माफियाओं के सामने झुकने के बजाय युवाओं के निष्पक्ष अवसर के अधिकार के साथ मजबूती से खड़ी है.

कानून को कड़ा करने के साथ-साथ परीक्षा कराने की पूरी प्रक्रिया और केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का भी कायाकल्प किया गया है. अतीत में दागी और संदिग्ध निजी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने की प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. अब केवल अच्छी साख वाले सरकारी स्कूलों, एडेड कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों को ही केंद्र के रूप में चुना जाता है. संवेदनशील और अति-संवेदनशील केंद्रों पर स्थानीय खुफिया इकाई की सीधी और विशेष निगरानी रहती है. इसके अतिरिक्त, सभी केंद्रों को 100 प्रतिशत सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक हाजिरी और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है.

प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनकी छपाई, परिवहन और वितरण की जिम्मेदारी अलग-अलग स्वतंत्र एजेंसियों को दी जाती है ताकि किसी एक स्तर से जानकारी लीक होने की संभावना को शून्य किया जा सके. बहु-पाली परीक्षाओं में अलग-अलग प्रश्न पत्र सेट और उन्नत कोडिंग प्रणाली लागू की गई है, जिससे बोर्ड परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में नकल की गुंजाइश खत्म हो गई है.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी सुधार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) जैसी प्रमुख संस्थाओं में वर्षों से चली आ रही देरी, अनिश्चितता और भाई-भतीजावाद को समाप्त करने के लिए व्यापक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं. सरकार ने पारदर्शी परीक्षा कैलेंडर जारी करने और उसका सख्ती से पालन कराने पर बल दिया है ताकि अभ्यर्थियों का समय और मेहनत बर्बाद न हो. इसके साथ ही, सरकार ने छात्रों की जायज मांगों और चिंताओं के प्रति हमेशा एक संवेदनशील और लोकतांत्रिक रुख अपनाया है.

नवंबर 2024 में जब प्रतियोगी छात्र पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा को नॉर्मलाइजेशन के बजाय सिंगल शिफ्ट (एक दिन, एक पाली) में कराने की मांग को लेकर आंदोलित थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आयोग को छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया. नतीजतन, आयोग ने छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए परीक्षा को पुरानी पारदर्शी पद्धति पर कराने का निर्णय लिया. इस कदम ने यह साबित किया कि सरकार अभ्यर्थियों की वास्तविक समस्याओं को सुनने और सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है.

प्रशासनिक दृढ़ता, कानूनी कड़ाई और तकनीकी सुधारों का सीधा और सकारात्मक परिणाम राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं के आंकड़ों में साफ दिखाई देता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं. अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में दो लाख से अधिक पारदर्शी भर्तियां की जा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है.

रिश्वतखोरी, सिफारिश और बिचौलियों के जिस खेल का बोलबाला पहले हुआ करता था, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. इसके अलावा, यदि किसी अपरिहार्य कारणवश परीक्षा रद्द होती है, तो पुन: परीक्षा कराने पर अभ्यर्थियों से कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता और उन्हें नि:शुल्क परिवहन सुविधा देकर जल्द से जल्द नई परीक्षा आयोजित की जाती है. इन दूरदर्शी प्रयासों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के भीतर भर्ती तंत्र के प्रति खोए हुए विश्वास को फिर से जगाया है.

इन सभी क्रांतिकारी सुधारों का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के मेहनती, गरीब और मेधावी छात्रों को मिल रहा है, जिनकी प्रतिभा पहले भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का विकास केवल तभी संभव है जब उसके युवाओं की योग्यता और मेहनत का सही सम्मान हो.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)